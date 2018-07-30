Hamilelikte varis oluşumunun nedenleri nelerdir?

Gebelikte varis oluşmasının en önemli sebebi kalıtsal faktörlerdir. Toplardamarın yapısında bulunan kapakçılar, kirli kanın kalbe doğru gönderilmesini sağlar. Fakat bu kapakçıların yapısı bozulursa, kan kapakçıktan geri kaçıp belli bir yerde toplanır.

Bu durum cilt yüzeyinden de görünür hale gelir. Böylece varis oluşur. Ailesinde varis rahatsızlığı olan kişiler genellikle ilk hamilelikte bu rahatsızlığı çok fazla hissetmezler. Hamilelik sayısı arttıkça varis oluşma ihtimali artar.

Varisler ilk olarak baldır ve diz kapağının arka kısmında oluşur. Varisler zaman zaman ağrıya sebep olur. Ayrıca, bacaklarda dolgunluk hissi ve görüntü bozukluğu gibi rahatsızlıklara da sebep olur. Varis büyüdükçe şikayetlerde de artış gözükür.

Gebelik esnasında varis rahatsızlığının artmasının bazı sebepleri vardır. Hamilelik esnasında bebeğin beslenmesi için, anne vücudunda daha fazla kan dolaşmaya başlar. Bu da damarlarda daha fazla kan birikmesine sebep olur.

Ayrıca rahim büyüdükçe ana toplardamara daha fazla baskı yapmaya başlar. Böylece bacaklardaki toplardamarlarda daha fazla kan toplanmaya başlar. Başka bir sebebi de hamilelik sırasında vücutta fazla salgılanmaya başlayan progesteron hormonudur.

Progesteron hormonu, damardaki düz kasların gevşemesine sebep olur. Böylece damarlarda kan birikmesinde artış olur.

Özellikle bacakları çapraz bir şekilde üst üste koyarak uzun süre oturmak kan akışını yavaşlatır ve varis oluşumunu arttırır. Uzun süre ayakta kalmak da varis oluşumunu arttırır. Gebelerin yarım saatte bir oturup dinlenmeleri gerekir.

Otururken bacakların vücuttan yukarıda tutulması gerekir. Yatarken de bacakların altına yastık konulması faydalı olur. Yürüyüş yapmak kan dolaşımını arttırdığı için, varislerin oluşumu engeller. Hamile bayanların düzenli yürüyüş yapması önerilir.

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