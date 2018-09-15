Hamilelikte kaburga ağrısına dikkat!

Hamilelik kaburga bölgesindeki ağrılar anne adayının bu dönemi geçirmesini zorlaştıran sorunlardan bir tanesi. Kaburga ağrıları özellikle hamileliğin son üç aylık döneminde sıklıkla görülür. Rahmin genişlemesi, göğüs kafesinin de genişlemesine neden olur. Aslında bu hamileliğin normal seyrinde ilerlediğinin bir göstergesi kabul edilir. O nedenle, kaburga ağrılarını tam olarak anlamak, ne zaman yardıma ihtiyaç olduğunu ve doktora başvurulması gerektiğini tahmin etmek açısından önemli.

HAMİLELİKTEKİ KABURGA AĞRILARININ SEBEBİ NE OLABİLİR?

Bunun aslında birçok nedeni var. Başlıcalarını sıralamak ise mümkün; her şeyden önce, büyüyen rahim kaburga bölgesine doğru genişler ve bu da baskıyı artırdığı için ağrıya neden olur. Bir diğer neden ise, alınan kilolar ve göğüslerin büyümesidir. Kilo hem göğüs kafesine hem de omur iliğine baskı yapar. Ayrıca hamilelik boyunca kaslarda ve hormonlardaki değişim de kaburga ağrılarına neden olabilir. Hamile iken, göğüs kafesi rahmi ve akciğerleri desteklemek için genişler. Göğüs kafesi, hamile kadının duruşunu da dengelemek zorundadır. Bunların tümü kaburgalardaki ağrılara yol açar.

Hamileliğin özellikle üçüncü üç aylık döneminde hissedilen kaburga ağrıları ile başa çıkmanın bazı yolları da var. Ağrılarla baş etmek çok kolay değil, ancak ağrıyı yönetmenin yolları mevcut.

Öncelikle duruşunuza dikkat etmelisiniz. Kaburga ağrıları oturduğunuzda daha da artabilir. Çünkü oturma, rahim üzerindeki baskıyı artıracaktır. Böylesi bir durumda, kollarınızı biraz yüksek bir yere koyarak dinlemek, kaburga ağrınızı hafifletecektir. Omuzları geri ittirmek, boynunuzu ve omur iliğinizi dik tutmak gibi duruş düzeltme tekniklerini uygulamalısınız.

Kaburga ağrılarıyla baş etmenin bir diğer yolu ise vücudunuzu esnetmek. Ancak rutin bir egzersize başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Hafif esneme egzersizleri hamileliğin neden olduğu ağrıları önleyemeye yardımcı olabilir. Vücudunuz için gerekli desteği sağladıktan sonra topuklarınızın üzerinde durarak esneyin. Bu arada sırtınızı duvara dayayabilir ya da eşinizin ellerini tutabilirsiniz.

Son olarak hamileliğin her döneminde olduğu gibi kaslarınızı gevşetmeye ve yumaşatmaya çalışın. Yumuşak şekilde sırta ya da karın bölgesine yapılacak masajlar, kaburga ağrılarının hafiflemesine yardımcı olacaktır. Karın bölgesini dairesel hareketlerle yavaş yavaş ovmak ağrıyı azaltır. Hamilelik sırasındaki ağrıların çoğunluğu normal olsa da, anne adayları için oldukça rahatsızlık verici bir hal alabilirler. Ancak şunu unutmayın, ağrı uzun süreli olur ve size verdiği rahatsızlık artarsa, vakit geçirmeden doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin.