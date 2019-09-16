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Hamilelikte diş çekilir mi? Hamilelik sürecinde ne zaman diş çekilir?

Hamilelik dönemi oldukça hassas bir süreç olduğu için diş çekimi de anneyi ve bebeğini olumsuz etkileyebilir. Peki bütün hamilelik dönemi boyunca mı dikkat etmeli yoksa belli aralıkları var mı bakalım.

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:41
Hamilelikte diş çekilir mi? Hamilelik sürecinde ne zaman diş çekilir?

Hamilelikte görülen diş sorunlarının tedavileri dönemlere göre farklılık göstermektedir. Genel olarak hamilelik 3’er ay olmak üzere üç ayrı gruba ayrılır.

Birinci dönem (ilk 13 hafta): Bebeğin organları bu dönemde yavaş yavaş oluşmaya ve gelişmeye başladığı için diş hekimleri anne adaylarının diş sorunlarında herhangi bir işlem yapmayıp ilaçla tedavi yolunu tercih ederler.

İkinci dönem (14-27. Haftalar): Bu süreçte diş çekimi, dolgu ve kanal tedavisi uygulanabilir.

Üçüncü dönem (27-40. Haftalar): Annen adayının bebeğin büyümesinden dolayı rahat olamayışı ve bebeğin ihtiyaçlarının fazla olması sebebiyle ilk üç ayda olduğu gibi bu dönemde de hiçbir diş operasyonu uygun görülmüyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:41
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