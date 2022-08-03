Hamilelikte demir eksikliğine dikkat! Emzirme depresyonu azaltır, demir eksikliğini önler

Hamilelikte görülen ileri derece demir eksikliği; bebek ölümleri, bağışıklık sistemi zayıflıkları ve enfeksiyon gibi ciddi sorunlara neden olabilir. Beslenme düzeninde ve yaşam şeklinde yapılacak birkaç ufak ama önemli değişiklikle anne adaylarının demir eksikliğinden uzak, rahat bir hamilelik geçirebilirler.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, emzirmenin annenin ve bebeğin sağlığını hem yakın zaman hem de uzun vade de koruduğunu söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen 1-7 Ağustos Emzirme Haftası nedeniyle emzirmenin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Emzirmenin faydalarına dikkat çeken ve anne sütünün bebeğin ilk aşısı olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, “Anne ile bebek arasında duygusal bağlanmayı sağlar. Annede annelik duygusunu, bebekte de güven duygusunu geliştirir. Annenin kendini daha mutlu, güvenli ve huzurlu hissetmesini sağlar. Depresyonu azaltır. Emzirme annenin ve bebeğin sağlığını hem yakın zaman hem de uzun vade de korur. Emzirme hormonları sayesinde doğum sonrası rahim hızla küçülür. Annede kanama azalır, demir eksikliği ve anemi önlenir. Emzirme annede yumurtalık ve meme kanseri riskini azaltır. Emziren kadınlarda osteoporoz (kemik erimesi) daha az görülür” dedi.



“Anne sütü bebeğin zihinsel gelişimini olumlu etkiler”

Anne sütünün bebeğe yararlarını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, “Bebeğin dengeli ve yeterli beslenmesini sağlar. Su içeriği yeterlidir. Bebeğe dışardan su vermek gerekmez. Bebeği ishal, zatürre, idrar yolu enfeksiyonu ve menenjitten koruyan maddeler içerir. Bebekte alerji, astım ve obezite (şişmanlık) riskini azaltır. Bebeğin kabızlık, pişik, gaz sancısı, reflü gibi sorunlarının sıklığını azaltır. Seker hastalığı, kalp damar, bağırsak hastalıkları, kan kanseri, lenf tümörleri gibi birçok ciddi hastalık, bebekken emzirilenlerde daha nadir görülmektedir. Bebeğin zihinsel gelişimini ve zekâsını olumlu etkiler. Bebeğin kendi bağışıklık sisteminin gelişimini hızlandırır. Bebeğin ilk aşısıdır. Anne sütü alan prematüre bebeğin ciddi sorunları azalır, hastanede daha kısa yatar. Anne sütünün yetmediği şüphesi veya anne sütü, emzirme, meme ile ilgili sorunlarınız varsa danışmanlık için Emzirme Danışmanlığı ve Relaktasyon Polikliniğimize başvurabilirsiniz” diye konuştu.

Peki, hamilelikte demir eksikliği nedir, nelere yol açar işte detaylar...

Demir eksikliği ilerleyip kansızlık ortaya çıktıktan sonra bunlara başka belirti ve bulgular da eklenir.

Demir eksikliğinin en sık rastlanılan belirtileri;

Halsizlik.

Sürekli yorgunluk hali.

Konsantrasyon problemleri.

İlgisizlik.

Fiziksel aktiviteler sırasında nefes nefese kalmak.

Baş dönmesi ve göz kararması

Baş ağrısı

Hamilelikte demir eksikliği bebeği nasıl etkiler?

Demir eksikliğinde gebelerde yorgunluk hissi, konsantrasyon güçlüğünün yanı sıra cilt ve mukozalarda solukluk, saç dökülmesi gibi fiziksel belirtiler ortaya çıkar. * Gebelikte oluşan demir eksikliğine bağlı kansızlıklar erken doğumlara, doğan bebeğin düşük kilolu olmasına neden olabilir.

Demir eksikliği yaşayan hamile ne yemeli?

Besinsel olarak en iyi demir kaynakları; yumurta, et ve et ürünleri, balık, karaciğer, yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller ve tam tahıllardır. Ayrıca badem, kuru erik ve siyah kuru üzüm de iyi birer kaynaktır. Bu yemişler için ara öğünler çok uygundur.

hamilelikte demir eksikliği nelere yol açar? Belirtileri

Hamilelikte demirin yetersiz alınması kansızlık, yorgunluk, iştahsızlık ve baş dönmesine neden olabilir. Yetişkinlerde günlük demir ihtiyacı 15mg iken hamilelikte bu değerin 2 katına çıkarılması önerilir. Sadece besinlerden bu miktara ulaşmak biraz zor olabilir.

Hamilelikte demir ilacı bebeğe zarar verir mi?

Bugün Nutritional Journal'da yayınlanan bir çalışmaya göre gebeliğin ortasında eksiklik tespit edilmeden fazladan verilen demir takviyesi bebekte gelişim bozukluğuna yol açıyor. Doktora başvurulmalıdır.

Demir eksikliği yaşayan hamile ne yemeli?

Besinsel olarak en iyi demir kaynakları; yumurta, et ve et ürünleri, balık, karaciğer, yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller ve tam tahıllardır. Ayrıca badem, kuru erik ve siyah kuru üzüm de iyi birer kaynaktır. Bu yemişler için ara öğünler çok uygundur.