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Kadın - Aile Hamilelik çatlağı neden olur? | Hamilelik çatlağı geçer mi?
Kadın - Aile

Hamilelik çatlağı neden olur? | Hamilelik çatlağı geçer mi?

Hamilelikte çatlak olmaması için ne yapılır? | Hamilelik döneminde pek çok kadın vücudunda oluşan çatlakların sebebini, bu çatlakların engellenip engellenemeyeceğini araştırıyor. Peki, hamilelik çatlakları geçer mi? | Hamilelikte çatlak neden olur? | Hamilelik çatlakları önlenir mi? | Çatlak kremi yerine ne kullanılır? | Hamilelik çatlağını önlemek için ne kullanıyor?

Yeniakit Publisher
2020-12-05 18:16:00 -
Hamilelik çatlağı neden olur? | Hamilelik çatlağı geçer mi?

Hamilelerde çatlak neden olur? | Annelik zorlu olduğu kadar en güzel serüvendir. Bir anne bebeğini hissettiği andan itibaren yaşamını tamamen o minicik cana adamaya hazırdır. Hamilelik boyunca anne adayı fiziksel ve psikolojik pek çok değişiklik yaşar. Hamileler dokuz aylık uzun yolculukta çatlak sorunuyla da karşı karşıya kalır. Peki, hamilelikte çatlak oluşması önlenir mi?

Hamilelik çatlağı neden olur? | Hamilelik çatlağı geçer mi?

Hamilelik çatlakları değişen hormonel dengenin yanı sıra vücut yapısı ve alınan kiloların da etkisiyle oluşur. Anne adaylarının bebeklerini öğrendikten itibaren hem beslenmelerine hem de bedenlerine özen göstermesi gerekiyor.

Çatlakların oluşmaması için öncelikle anne adayının aşırı kilo almaması gerekiyor. Uzmanlar annelerin 8-10 kilo arasında aldıkları kilonun yeterli olduğunu belirtiyor. Ancak bazı anneler iştahlarına dikkat etmeyince sonuç 25-30 kilolara kadar varabiliyor.

Anneler, vücutlarında çatlak oluşmaması için bol su tüketimine de dikkat etmelidir. Günde en az 3 litre su içerek cildinizin nemini korumuş olursunuz. Cildin nemli olması ise çatlakları önler.

Birçok anne hamilelikte oluşan çatlakların geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Çatlakların iyileşmesi ise mümkün değil. Bu çatlaklardan cerrahi operasyonlarla kurtulmak isteyenler oluyor. Ancak bu kadar zahmete girmektense önlem almak çok daha iyi olacaktır. 

Hamilelik çatlağını önlemek için ne kullanıyor?

Gebeliğinizi öğrenir öğrenmez çatlakların oluşabileceği bölgelere yani göğüs, kalça ve karnınızı her gün nemlendirmeniz gerekiyor. Bunun için eczanelerden satın alabileceğiniz çatlak önleyici kremleri kullanabilirsiniz. Arzu ederseniz kendi çatlak karşıtı yağınızı da hazırlayabilirsiniz. Zeytinyağı, jojbo yağı ve tatlı badem yağını karıştırıp söz konusu bölgelere sürebilirsiniz.

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