Hamilelerin kesinlikle yememesi gereken 7 gıda

Hamilelik, bir kadının hayattaki en önemli ve hassas dönemlerinden biridir. Bu nedenle hamile bir kadın sağlıklı ve düzenli beslenmelidir.

Bekleyen anne adayları bu süreçte yedikleri ve içtiklerine dikkat etmeli, zararlı yiyecek ve içeceklerden muhakkak uzak durmalıdır. Çünkü bu durum bebeğin gelişimini doğrudan etkiler.

Bazı yemekleri nadiren tüketilmeli ve bazılarından da tamamen kaçınılmalıdır.

1- Büyük balıklar

Büyük balıklar genelde civa içerirler. Civa fazlasıyla toksik bir madde olduğu için, tüketilmemesi gerekenlerin başında büyük balıklar gelir.

Sinir sistemi, böbrek ve bağışıklık sistemini direkt olarak etkilediği için, anne karnındaki bebeklerin gelişiminde ciddi farklılıklar meydana getirebilir.

Özellikle kirli denizlerde yüzen balıkların tüketilmesi, sadece bebeği değil anneyi de etkileyecektir. Bu nedenle tüketilmesi gerektiğinde dahi ayda bir porsiyonu geçmemesi gerekir.

Hamilelerin hamsi, çinekop tarzı balıkları yemesi daha doğru bir karar olacaktır. Bu balıkların tüketilmesi bebeği omega-3 yönünden destekler.

Yenmemesi gereken balıklar;

Köpekbalığı, kılıçbalığı, kral uskumru, ton balığı (özellikle beyaz ton balığı)

2- Az pişmiş ve işlenmiş etler

Az pişmiş veya işlenmiş halde olan çiğ etleri yemek listeris, salmonella ve toksoplasma gibi çeşitli bakteri veya parazitlerden kaynaklanan enfeksiyon riskini artırır.

Bu bakteriler bebeği olumsuz yönde etkileyebilir. Zihinsel problemler, görme yetisi ve epilepsi gibi hastalıklara neden olabilir.

Bonfile, sığır filetosu veya dana eti, kuzu eti gibi antrikotların bütün olan kısımlarının az pişirilerek yenmesi güvenlidir. Fakat ayrılan bölümlerde dikkat edilmesi gereken nokta, her alanın eşit derecede pişmesidir.

Köfteler, burgerler, kıyılmış-çekilmiş etler ve kümes hayvanları da dahil olmak üzere, kesilmiş etler asla çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemelidir.

Bunların yanı sıra, sosis ve salam tüketimi de aynı bakterilerin üretimini desteklediği için sağlıksız olarak adlandırılır. Bu nedenle tüketmek istiyorsanız dahi, çok az miktarlarda tüketmelisiniz.

3- Çiğ yumurta

Çiğ yumurtalarda da etlerde olduğu gibi salmonella virüsünden kaynaklanan enfeksiyonlar meydana getirebilir. Bu sadece anne tarafından sorun çıkaran bir rahatsızlık olsa da yeterince tehlikelidir. Mide bulantısı, kusma, ateş ve mide kramplarının bir arada görüldüğü belirtileri vardır.

Çiğ olabilecek yumurtalar;

Ev yapımı mayonez

Az pişmiş sahanda yumurta

Az haşlanmış yumurta

Yumurtalı salata sosları

Hollandez sosu

Beze/köpük

4- Sakatat

Sakatatlar, birçok besin ögesinin bir arada olduğu besinlerdir. Demir, B12 ,A vitamini ve bakırı bol miktarlarda içerirler. Fazla alınması durumunda, doğum kusurları, karaciğer toksisitesine neden olabilirler.

Bu nedenle hamileler için ayda 2 kereden fazla sakatat yenmemesi öneriliyor.

5-Kafein

Kafein, dünyada en yaygın kullanılan psikoaktif maddedir ve çoğunlukla kahve, çay ve kakaoda bulunur. Hamile kadınalrın günde 200 mg kahve tüketilmesi uygun görülmüştür.

Kafein çok hızlı bir şekilde emilir, dolayısıyla plesenta ve fetusa kolayca geçebilir. Bebekler de bu demilime karşılık verebilecek düzeyde olamadıkları için, vücutlarında birikim meydana gelebilir.

Hatta kahve tüketimi fazla olduğunda bebeğin gelişimini bile etkileyebilir.

6- Çiğ lahana

Yonca, turp ve maş fasulyesi filizi dahil olmak üzere çiğ lahana birçok parazit taşıyor olabilir. Güvenilir bulmadığınız yerlerden almamalı ya da tüketmeden önce mutlaka bolca yıkamalısınız.

Dolayısıyla çiğ olarak kesinlikle tüketilmemesi gerekir.

7- Pastörize edilmemiş süt ürünleri

Gerektiği kadar kaynatılmayan süt ve ondan yapılan süt ürünleri listeria bakterisini içerir.

Bu enfeksiyonlar bebeği direkt etkiler ve birçok hastalığa sebep olabilir. Güvenmediğiniz yerlerden açık süt almak ve onları kullanmak yerine, pastörize olanları kullanmak bir süre için de olsa daha faydalı olacaktır.

Tabi ki en güzeli doğal süt ve yoğurt ile beslenmektir. Fakat güvenmediğiniz ortamlardan aldığınız sütler ve onlardan çıkan mamüller, pastörizelerden daha da zararlı olacaktır. Yine güvenilir markalar olmak kaydı ile, bebeğin gelişimi için bir miktar tüketmekte hiçbir sakınca yoktur.