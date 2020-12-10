Koronavirüs aşısı hamilelere yapılır mı? |Koronavirüs salgınında beklenen aşı çalışmalarıyla ilgili olumlu haberler geliyor. Türkiye öncelikle Çin’in geliştirdiği aşıyı kullanacak. Aşılar ülkeye geldikten sonra testlerden geçecek. Testler olumlu neticelenirse uygulanmaya başlayacak. Peki, gebelere koronavirüs aşısı yapılacak mı?

Hamileler koronavirüs aşısı olacak mı?

Hamileler koronavirüs aşısını yaptırıp yaptırmayacaklarını merak ediyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hamileler için düşünülmüyor. 18 yaş altı için şu an düşünülmüyor. 18 yaş altı için de Çin'de çalışma devam ediyor. Zannediyorum haziran ayı gibi açıklanmasını bekliyoruz. Süreçte aşının 18 yaş altı Faz 3 uygulamalarının sonuçları haziran ayına kadar çıkmış olacak. O dönem 18 yaş üstü herkesi aşılayabilirsek, sonuçlarla birlikte gerektiğinde 18 yaş altına geçilebilir” dedi.