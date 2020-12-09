Hamileler kızartma yiyebilir mi? | Kızartmanın zararları nelerdir?

Gebeler kızarmış patates yiyebilir mi? | Hamilelik döneminde anne adayları yediklerine içtiklerine bir hayli özen gösteriyor. Anne adayları neredeyse tüketecekleri her gıda hakkında araştırma yapıyor. Uzmanlar annelerin sağlıklı beslenmeden ödün vermemelerini ve bol su tüketmelerini öneriyor. Lezzetli olmasına rağmen sağlık için pek de faydalı olmadığı belirtilen kızartmaların gebeleri olumsuz etkileyip etkilemediği araştırılıyor. Peki, hamileler kızartma yerse bebekler olumsuz etkilenir mi?

Kızartmanın zararları nelerdir?

Kızartmalar kan şekerinin ani şekilde yükselmesine yol açar.

Kızartmalar damar sertliğine ve damar tıkanıklığına sebep oluyor.

Yağda kızaran gıdaların besin değerleri kayboluyor.

Yağın oksidasyonu sebebiyle kızartmalar kansorejen etkiye sahip.

Bol kalori içeren kızartmalar kilo almaya sebep oluyor.

Hamileler kızartma yiyebilir mi?

Uzmanlar, hamilelik ve emzirme döneminde bebek ile annenin sağlığı sebebiyle kesinlikle kızartma tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor. Kızartma, cips gibi gıdaları tüketen annelerin sütlerinde akrilamid yani kimyasal bir birleşik ortaya çıkıyor. Bu ise anne sütüyle bebeklere geçiyor. Söz konusu kimyasal çocuğun gelecekte obezite sorunu yaşamasına yol açıyor. Bu sebeple hem bebeğiniz hem de kendi sağlığını için kızartmalardan uzak durmalısınız. Kızartma yerine haşlama ya da fırında pişirme yöntemini tercih edebilirsiniz.