Hamileler hangi ayda nasıl beslenmeli?

0-3 AYLIK DÖNEMDE BESLENME

Günlük aktivitenize bağlı olarak kilo almanıza neden olmayacak şekilde üç ana öğünü mutlaka tüketin. Öğleden sonra bir ara öğün yapın. Tam tahıllı ekmek tercih edin. Kahvaltıda kalsiyum içeren sütlü gıdalar tüketin. Haftada en az 5 yumurta yiyin. Ana öğünlerden birinde mevsim sebzeleri ile pişirilmiş tencere yemeği yiyin. Sebze yemeğine mutlaka tavuk ya da kırmızı et gibi bir protein ekleyin.

Ana öğünlerden birinde ızgara balık, tavuk ya da et yiyin. Pilav ve makarna yerine kandaki şeker dengesi için bulguru tercih edin. Yemeklerinizi tercihen evde pişirin ve et alışverişinizi güvendiğiniz yerlerden yapın. Enerji ihtiyacı nedeniyle akşam yemeklerinde de bir dilim tam tahıllı ekmek tüketin. Yemeklerin yanında mutlaka yoğurt yiyin. Ara öğünde taze bir porsiyon meyve, yanında kuru yemiş atıştırın. Meyvelerin suyunu içmeyin, kendisini yiyin. Seviyorsanız meyvenin yanında bir bardak süt için.

Tuz tüketimini doğru ayarlamak için turşu ve tuzlu kuru yemiş gibi gıdalardan uzak durun, peyniri sudan geçirin. Günde en az 2 litre su için. Haftada en az 5 gün yarım saat yürüyün. Özellikle bu dönemde en fazla 1 kilo almaya dikkat etmelisiniz.

3-6 AYLIK DÖNEMDE BESLENME

İlk dönemdeki beslenme önerilerini takip etmeye devam edin. İlk üç aya göre 200 kalori daha fazla almaya başlayın. Bunun için öğleden sonra ara öğününüzü peynirli sandviç, sütlü müsli gibi kalsiyum ve protein içeren seçeneklerle geçirin. Ölçüsünde olmak kaydıyla sütlü tatlı tüketin. Meyveleri kaynatıp şekersiz komposto yaparak hem su hem de tatlı ihtiyacınızı giderin. Haftada en az 5 gün yarım saat yürüyün. Ayrıca bu dönemde her ay 1-1.5 kilo almaya dikkat etmelisiniz.

6-9 AYLIK DÖNEMDE BESLENME

İlk iki dönemdeki beslenme önerilerini takip etmeye devam edin. Günlük beslenmenize, 300 kalori daha ekleyin. Bunun için porsiyonlarınızı biraz artırın, örneğin; sabah biraz daha fazla peynir tüketin, ara öğünde tam tahıl ve peynirden oluşan sandviçinizin hacmini büyütün. Günlük yürüyüşlerinizi yapmaya mutlaka devam edin ve bu dönemde ayda 2 kilo almaya dikkat etmelisiniz.