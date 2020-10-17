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Sağlık Hamile olduğunuzu nasıl anlarsınız?
Sağlık

Hamile olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Hamilelik birden fazla belirti ile kendini gösterebilir. Hamilelik belirtilerini bilmek bazen bir hamilelik testi yapmadan önce sizi hamile olduğunuzu düşündürtecektir. Peki, Hamilelik belirtileri neler?

Yeniakit Publisher
2020-10-17 23:17:00 -
Hamile olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Son zamanlarda halsizlik, akıntı, meme uçlarında hassasiyet, sık idrara çıkma, koku hassasiyeti, uyku isteği gibi olağan dışı gelişmeler yaşıyorsanız hamilelik testi yaptırabilirsiniz. İşte hamilelik belirtileri...

Hamilelik belirtileri nelerdir?

Anne adaylarının gebeliğin ilk haftasından son günlerine kadar çeşitli belirtileri ile karşılaşması mümkün. Gebeliğin ilk haftalarında daha hafif şiddette kendini gösteren belirtiler, ilerleyen dönemlerde farklı boyutlarda etkisini gösterebilir. Bu belirtilerin etkisi, anne adayının ve bebeğin sağlık durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. İlk 2 ay içerisinde varlık gösteren belirtiler genelde vücuttaki hormonal değişiklikler ile ilişkilendirilir. Çünkü yumurtanın rahimde döllenerek bebeğe dönüşmesi için vücutta bazı hormonların salgılanması gerekir. HCG, östrojen ve progesteron olarak bilinen bu özel hormonlar, anne adayının vücudunda doğum anına kadar pek çok görevi üstlenir. Söz konusu hormonların normalden daha farklı bir şekilde salgılanması ise çeşitli psikolojik ve fizyolojik belirtilerin gözlemlenmesine sebep olur. Hamileliğin ilk haftalarından başlayarak son günlere kadar ortaya çıkan hamilelik belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Adet gecikmesi

Göğüslerin hassaslaşması

Meme uçların hassasiyet

Baş dönmesi ve bayılma

Mide bulantısı ve kusma

Halsizlik ev yorgunluk

Aşerme

Koku hassasiyeti

Sırt ve bel ağrısı ile birlikte karın bölgesinde şişkinlik

Vajinal akıntı

Yerleşme kanaması

Dış gebelik

Meme uçlarının koyu bir renk alması

Vücut sıcaklığının yükselmesi

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