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Yaşam Hamile köpeği öldürüp traktörün arkasında sürükledi! Feci anlar anbean kaydedildi
Yaşam

Hamile köpeği öldürüp traktörün arkasında sürükledi! Feci anlar anbean kaydedildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tavuklarını yediği gerekçesiyle hamile olan köpeği av tüfeğiyle öldürüp traktörün arkasına bağlayarak sürükleyen adam gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 17:18:00 - 2022-04-01 17:22:54

Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Şehitler Mahallesinde meydana gelen olayda Rauf Halil B.(60), tavuklarını yediğini iddia ettiği hamile olan köpeği av tüfeği öldürüp, traktörünün arkasına bağladığı iple sürükledi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Şehitler Mahallesinde meydan geldi. Rauf Halil B.(60), tavuklarını yediğini iddia ettiği hamile bir köpeği pompalı tüfek ile vurarak öldürdü.

Gözaltına alındı

Öldürdüğü köpeği traktör ile mahalle meydanından çekerek götüren şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öldürme gerekçesi 'pes' dedirtti

Görüntüler cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, adam ifadesinde tavuklarını yediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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