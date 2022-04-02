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Yerel Hamile köpeğe işkence yapmıştı... Serbest bırakıldı!
Yerel

Hamile köpeğe işkence yapmıştı... Serbest bırakıldı!

Bursa'da hamile köpeği tüfekle vurduktan sonra traktör arkasında sürükleyerek işkence yapan şahıs gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 11:20:00 -
Hamile köpeğe işkence yapmıştı... Serbest bırakıldı!

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi, Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Rauf Halil B., evinin bahçesindeki tavukları yediğini öne sürdüğü gebe sokak köpeğine av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Rauf Halil B., ardından ölü köpeği iple traktörün arkasına bağladı, sürükleyerek araziye götürüp attı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hamile köpeği öldürüp traktörün arkasında sürükledi! Feci anlar anbean kaydedildi
Hamile köpeği öldürüp traktörün arkasında sürükledi! Feci anlar anbean kaydedildi

Yaşam

Hamile köpeği öldürüp traktörün arkasında sürükledi! Feci anlar anbean kaydedildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Rauf Halil B., köpeği, tavuklarını yediği için öldürdüğünü söyledi.

Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının, "Neden köpeği öldürdünüz?" sorusuna cevap vermeyerek sessizliğini korudu.

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