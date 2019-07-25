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Hamile kediyi pitbulun ağzına atan çocukların cezası belli oldu

Adana'da hamile olan kediyi pitbull cinsi köpeğin ağzına atarak parçalatan 3 çocuğa ev hapsi cezası verildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:43
Hamile kediyi pitbulun ağzına atan çocukların cezası belli oldu

Adana'da yakaladıkları gebe kediyi köpeğin önüne atıp parçalattığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuğa ev hapsi cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'nde yakaladıkları gebe kediyi köpeğin önüne atıp parçalattığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan 13 yaşındaki H.P, M.Ü. ve A.Y'nin işlemleri tamamlandı.

Birbirlerini suçladıkları öne sürülen çocuklar, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

"Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter"

Çocuklardan biri, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter" demesi dikkat çekti.

Şüpheli çocuklar daha sonra adliyeye sevk edildi. Üç çocuğa, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.

Çocukların, köpeğin kendilerine ait olmadığını, sokakta bulduklarını iddia ettikleri öğrenildi.

Öte yandan, zanlılardan H.P'nin kardeşi 11 yaşındaki B.P'nin ise bilgisine başvurulduğu ve daha sonra ailesine teslim edildiği öğrenildi.

Defne Caddesi'nde, bakkal Zehra Kuşçu'ya ait "Çıtır" isimli kedi, pitbull cinsi köpek tarafından telef edilmişti. Kuşçu, kediyi tutarak köpeğin önüne atıp parçalatan 3 kişi hakkında şikayetçi olmuştu.

Güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenen 13 yaşındaki H.P, M.Ü. ve A.Y, gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:43
  1. Adana
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