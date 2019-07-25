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Hamile kediyi köpeklerine parçalatan çocuklardan şok ifadeler!"Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter"

Adana'nın Seyhan ilçesinde hamile bir kediyi, pitbull cinsi köpeklerine parçalatan 3 çocuğun, gazetecilere söyledikleri sözler, kan donduran cinsten. Adliyeye sevk edilen çocuklar basın mensuplarına, "Ben seni vursam bile üzülmem, kediye mi üzüleceğim", "Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter, biz Denizli çocuğuyuz" şeklinde cevap verdi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:03
Hamile kediyi köpeklerine parçalatan çocuklardan şok ifadeler!"Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter"

Adana'da "Çıtır" isimli hamile kediyi Pitbull cinsi köpeğin ağzına atarak telef olmasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuk adliyeye sevk edildi. 

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde 23 Temmuz günü meydana geldi. İddiaya göre, 3 arkadaş yanlarına Pitbull cinsi köpeklerini alarak mahalledeki Defne Caddesi'nde gezmeye başladı. Bu arada köpek caddedeki market sahibi Zehra Kuşçu'nun 3 yıldır baktığı "Çıtır" isimli hamile kediyi görünce kovaladı.

Saniyeler içinde parçaladı

Çocuklardan biri korkup minibüsün altına giren kediyi tutup çıkarmak istedi. Bu sırada bir çocuk, kediyi kuyruğundan tutup köpeğin önüne attı. Kediyi havada kapan köpek onu saniyeler içinde parçaladı. Hamile kedi, köpek gittikten sonra kalkıp gitmeye çalıştı ancak olduğu yere düşerek telef oldu. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kedinin sahibi Zehra Kuşçu durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden çocukların aynı mahallede ikamet eden A.Y. (13), kardeşi M.Ü.Y. (14) ve arkadaşları H.P. olduğunu tespit etti. Polis, A.Y.'nin kediyi tutup köpeğin ağzına attığını, köpeği tutanın ise kardeşi M.Ü.Y. olduğunu belirledi. Polis bu tespitler üzerine çocukları gözaltına aldı.

Kan donduran ifadeler

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen çocuklar, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimine götürüldü. Kediyi tutup köpeğin ağzına atan A.Y., basın mensuplarının "Kedi öldü hiç mi üzülmedin?" sorusu üzerine "Ben seni vursam bile üzülmem, kediye mi üzüleceğim" yanıtını verdi.

Çocuklardan birinin görüntülendiğini görünce "Çekin alem yakışıklı görsün" demesi dikkat çekerken, A.Y.'nin "Ağabeylere selam, çatışmaya devam. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter, biz Denizli çocuğuyuz" demesi herkesi hayrete düşürdü.

Çocuklar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Burada savcının karşısına çıkan çocuklardan A.Y.'nin yüzmek için evden çıktıklarını, bu sırada sokakta Pitbull cinsi köpek bulduklarını, onu da yanlarına aldıklarını, bir süre sonra sokakta kediyle karşılaştıklarını, kedinin kendisine saldıracağını düşündüğünü, bu nedenle kediyi tutup köpeğe attığını söylediği öğrenildi.

Diğer 2 çocuğun ise A.Y.'nin kediyi tutup köpeğe attığını, kendilerinin kediyi almaya çalıştığını ancak güçlerinin yetmediğini söylediği öğrenildi. Çocukların daha sonra köpeği bıraktıklarını belirttiği öğrenildi. Şimdi her yerde Pitbull cinsi köpek aranıyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:03
  1. Denizli
  2. Adana
  3. Seyhan
  4. Kan donduran olay
  5. Hamile kediyi Pitbull'a parçalattılar
  6. şoke eden ifadeler
  7. soruşturma

YORUM YAZ

  • insaninsan14 dk önce
    bu genetik ucube köpek yasaklanmalı ve bu köpekleri besleyenlerin köpekleri bir olaya karıştığı anda sahipleriyle birlikte itlaf edilmeli
  • kiowakiowa22 dk önce
    serbest bırakılırlar..Ülkemizde adaleti hak getire..veya göstermelik bir kaç ay pardon gün (daha dorğusu adli tatil bitene kadar çocuk gözlem evinde paşalar gibi kalırlar) sonra serbestler..
  • abdrhmnabdrhmn40 dk önce
    esas bu piçlerin ailesini sorgulayıp içeri tıkacaksınız. böyle piçler yetiştirmiş ana babaları.
  • abdullahabdullah45 dk önce
    bunlar devlet kontrolünde uzun süreli tedavi ve rehabiliteedilmediği takdirde geleceğin büyük acımasız suçlusu potansiyeline sahip çocuklar.... devlet ve bakanlıklar göreve!

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