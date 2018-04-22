Hamile kadına saldırdı, yaşlı adamı bıçakladı! Köpekli saldırgan serbest bırakıldı
Hatay'da kan donduran bir olay gerçekleşti. Motosikletiyle yayaları sıkıştırarak geçen şahsa tepki gösterilince, şahıs hamile bir kadına tekme tokat saldırırdı ve yaşlı bir amcayı ağır yaraladı. Köpeğini de vatandaşlara saldırtan saldırgan adliyede serbest bırakıldı.22 Nisan 2018 Pazar 18:58
Hatay'ın Antakya ilçesinde motorlu bir gencin bir kadına çarpmasıyla başlayan tartışmaya 8 buçuk aylık hamile kadın tepki gösterdi. Şahıs hamile kadını tekme ve tokat atıp bayılttı. Yanındaki köpeği de vatandaşlara saldırtan saldırgan, son olarak onu kurtarmaya çalışan çevredekilere de saldırdı ve yaşlı bir adamı ağır bir şekilde yaraladı. Vatandaşların tepki gösterdiği şahıs olay yerinden kaçmaya çalışırken geçen bir Türk askeri saldırganı etkisiz hale getirdi.
Emniyete götürülen köpekli saldırgan, adliye sevk edilmesinin ardından serbest bırakılması da tepkilere neden oldu.
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