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Siyaset Hamidiye Su'ya zam
Siyaset

Hamidiye Su'ya zam

Seçim sürecinde her konuda indirim yapılacağı vaadinde bulunan CHP'li İBB yönetimi, Hamidiye Sularına bir zam daha yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 14:57:00 -
Hamidiye Su'ya zam

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri, CHP belediyeciliğinin içler acısı halini Türkiye’ye bir kez daha gösterdi. Özellikle yenilenen seçimlerin ardından, 25 yıl sonra tekrar CHP zihniyetiyle yönetilmeye başlanan İstanbul’da tepki çeken uygulamalar bir türlü son bulmuyor.

Seçim sürecinde neredeyse her konuda indirim yapılacağını söyleyerek göz boyayan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra hiçbir vaadini yerine getirmedi, yetmiyormuş gibi söylediklerinin tam tersini yapmaya başladı. Yaptığı zamlar nedeniyle tepki çektikten sonra, “Zam değil, finansal düzenleme” diyen İmamoğlu, bugün yine bir zam haberiyle daha gündeme geldi.

Geçtiğimiz aylarda İBB’ye ait Hamidiye Su’ya yüzde 11 zam yapan İmamoğlu yönetimi, bugün bir zam daha yaptı.

İBB tarafından Hamidiye Suları için daha önce damacanalar 9 liradan 11 liraya çıkartılırken bugünkü yapılan zamla fiyatlar 12,5 lira oldu. Pet şişe suları da yapılan son zamla birlikte 16,5 liraya yükseldi.

Vaatleri yalan çıktı!..

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerden önce hiç kimseyi işinden çıkarmayacağını söylemişti. CHP Genel Merkezi de, “Namus sözü veriyoruz” diyerek belediyelerde çalışan vatandaşların ekmeğiyle oynanmayacağını vaat etmişti. Lakin Ekrem İmamoğlu, seçildikten hemen sonra 5 bine yakın çalışanı işten çıkardı. “Namus sözü vermiştiniz” şeklindeki eleştirilerin ardından İBB yönetimi, “O sözü CHP Genel Merkezi vermişti, onlara sorun” diyerek adeta vatandaşın aklıyla alay etti.

Zam konusunda da halkın beğenisini toplamaya çalışan Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde her konuda indirim yapılacağını söylemişti. Özellikle İmamoğlu’nun toplu taşıma için yapmayı vaat ettiği indirimler çok konuşulmuştu. İBB idaresi CHP’ye geçtikten sonra ilk işlerden biri toplu taşıma araçlarına zam yapmak oldu. Ardından Hamidiye Sularına zam yapıldı. Bugün de zam ile yola devam eden İmamoğlu’nun, CHP belediyeciliğini özellikle yeni kuşağa tanıtma açısından önemli yol kat ettiği düşünülüyor!..

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