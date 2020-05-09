Almanya’da Hamburg Merkez Cami’de 6 hafta sonra ilk namaz kılındı.

Korona virüsü dolayısıyla 11 Mart’dan beri uygulanan yasaklarda Almanya’nın gevşetmeye gitmesiyle birlikte camilerde ibadet yapılmasına kademeli olarak izin verilmesi Müslümanlar arasında sevince neden oldu. Hamburg’un ilk camilerinden olan Merkez Cami’de bu sabah, 21 Mart’dan sonra ilk kez namaz kılındı. Camiye gelenler önceden Cami Derneği Başkanı Mehmet Karakaş’a isimlerini yazdırarak randevu aldı. İlk gün olması dolayısıyla yanında seccade getirmeyi unutanlara sadece bir kullanımlık seccadeler verildi. Camiye girişlerde adres bilgileri alınan, maske ve seccade kontrolü yapılan kişiler dezenfekte kullanarak camiye girdiler. Merkez Cami İmamı Ercan Yüksekkaya’nın kıldırdığı sabah namazında, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak saf tutuldu. Caminin büyüklüğüne göre namaz kılınmasına izin verilirken, Merkez Cami’de her namaz için en fazla 25 kişi namaz kılabilecek.

İmam Ercan Yüksekkaya yaptığı açıklamada, “İslam Birliği ve devletin yaptığı görüşmelerde ibadethaneler için sabah, öğle ve ikindi namazı için 10 metrekareye 1 kişi olmak üzere müsaade verildi. 17 Mayıs’tan sonra belki bir gevşetme daha çıkacak diye umut ediyoruz. Belki o zaman 35 veya 45 kişi alabileceğiz. Bu sabah ilk sabah namazımızı icara ettik. Maskeli, seccadeli ve randevulu gelinmesi şart. Cemaatimize duyurumuz randevusuz kesinlikle gelmeyin” dedi.

Bazı camiler kurallara uyarak 9 Mayıs’tan itibaren ibadete açılırken, bir çok cami de ağır şartları yerine getirmekten çekindiği ve Covid-19’un bulaşmasını önlemekten dolayı “tedbir” amaçlı olarak bir müddet daha camilerini kapalı tutacaklarını açıkladı. Hamburg İslam Şurası Başkanı Fatih Yıldız, “Şura’ya bağlı camiler 8 Mayıs’tan itibaren cuma namazıyla birlikte namazın kılınmaya başlandığını belirterek “Hamburg Eyaletinde Şura’ya bağlı değişik İslam ülkelerinden 36 cemiyet bulunmakta. Bunlardan 6 tanesi durumları müsait olmadığı için namaz kılmama kararı aldı. Haftada 2 kez kıldıran da var. Teravih veya Cuma namazı kıldıran da var. Herkes kendi durumuna göre hareket ediyor. Tabi camiler açıldığı için cemaat memnun. Cemaat gelecek haftalarda daha fazla kişinin ibadet yapmasını umut ediyor. Biz de siyasiler bu konuda görüşmeleri yapıyoruz” dedi.

Alman devletinin Almanya İslam Konseyi (İslamrat) ile yaptığı anlaşma kapsamında ibadet yapılacak camilerde şu kurallara uyulması gerekiyor:

"Sadece Sabah, Öğle ve İkindi ile kısmen teravih namazlarına açılacak ve sadece farzlar kılınacak. Herkes maskeli olacak ve maskeli olmayanlar camiye alınmayacak. Abdesthane ve tuvaletler kapalı kalacak. Namaz sonrası cami tekrar kapanacak. Her vakit namazından sonra cami dezenfekte edilecek. Her vakit namazına gelecek kişilerin önceden randevu almaları gerekiyor. Herkes camiye seccadesiyle gelecek. Camide nafile namazı ve tesbihat olmayacak. Saflar arası en az 2 metre olacak. 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanların camiye gelmemesi isteniyor. 0-12 yaş arası çocukların camiye getirilmesi yasak. Camiye girişlerde herkesin açık adresi ve telefon numarası gibi bilgiler kaydedilecek. Olası bir hastalık durumunda o kişiler karantina altına alınacak. Bu kurallara uymayan camiler, ciddi manada ceza ve yaptırımlara maruz kalacak."