Hamas'tan sert ültimatom: Bayrak yürüyüşü iptal edilmezse..!

Aşırılıkçı Yahudi grupların 29 Mayıs Pazar günü Kudüs'ün Eski Şehri üzerinden sözde bayrak yürüyüşünü düzenlemelerine izin verilmesine karşı tepkiler her geçen gün artıyor

İslami Direniş Hareketi (Hamas), "işgal rejimini, bayrak yürüyüşünün Eski Kudüs Şehri'nin kalbinden geçmesine izin verilmesi durumunda yeni bir savaş riskiyle karşı karşıya kalacağı" konusunda uyardı.

Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki politika ve dış ilişkiler departmanı başkanı Bassem Naim, Reuters'e verdiği demeçte, "Hamas ve diğer grupların maliyeti ne olursa olsun bu yürüyüşü engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını İsrail tarafının bilmesi gerekiyor." dedi.

Naim, Siyonistlere yürüyüşle iligili uluslararası toplum tarafından baskı yapılması gerektiğini belirterek, "Karar siyonist rejime ve uluslararası topluma kalmış. Bu yürüyüşü durdururlarsa savaşı ve gerginliğin tırmanmasını önleyebilirler." dedi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yahudi aşırılıkçı gruplar tarafından yürütülen propaganda çalışmaları ile yürüyüşe daha fazla kişinin katılmasını sağlamaya çalışıyorlar. Bu ırkçı ve nefret söylemi ile dolu olan provakasyonlara dikkat edilmesi gerekiyor.” ifadesi kullanıldı.

Filistin Ahrar Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Siyonistlerin Mescid-i Aksa'da bayrak yürüyüşü yapmak ve ayin düzenlemekte ısrar etmesiyle "zayıf Naftali Bennett hükümetinin tabutuna son çiviyi çakacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli Mücahitler Hareketi ise İşgalcilerin Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki uygulamalarının "ateşle oynamak" anlamına geldiğine işaret ederek, "Kudüs ve Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir. İsrail'in bunu aşmasına müsaade etmeyeceğiz." uyarısı yapıldı.

Kaynak: Habernas