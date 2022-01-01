Hamas'tan sert açıklama: Uyarıyoruz

Hamas, işgalci İsrail hapishanelerindeki idari tutukluluk uygulamasını protesto için 4 ayı aşkın süredir açlık grevini sürdüren Hişam Ebu Hevaş'ın hayatından terörist İsrail'in sorumlu olduğunu bildirdi.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yayımladığı yazılı açıklamada, "Siyonist işgal güçlerini, asil esirlerimizin sıkıntılarını görmezden gelerek kibrini ve küstahlığını devam ettirmemesi konusunda uyarıyoruz. Ebu Hevaş'ın hayatının tüm sorumluluğu İsrail'e aittir." ifadesini kullandı.

Hamas'ın 138 gündür açlık grevi yapan Ebu Hevaş'ın sağlık durumunu ve karşı karşıya kaldığı tehlikeli durumları yakından takip ettiğine dikkati çeken Kanu, Filistinli tutuklunun çok kritik bir sürece girmesine rağmen İsrail'in bu durumu görmezden geldiğini belirtti.

Kanu, uluslararası insan hakları kurumlarına, açlık grevi yapan tutukluların karşı karşıya kaldığı sıkıntılara karşı üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi ve tutuklukların hayatının kurtarılması çağrısında bulundu.

El-Halil kentinin güneyindeki Dura beldesinde ikamet eden 5 çocuk babası Ebu Hevaş (40), 27 Ekim 2020'den bu yana "idari tutuklu" olarak hapishanede tutuluyor. Ebu Hevaş, daha önce de 8 sene işgalci İsrail hapishanesinde tutuklu kalmıştı.

Ebu Hevaş, terörist İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto için 17 Ağustos'ta açlık grevine başlamıştı.

İşgalci İsrail Askeri İstinaf Mahkemesi 12 Aralık'ta Ebu Hevaş'ın tutukluluk kararına karşı sunulan itirazı reddederek, idari tutukluluk halinin 4 ay daha uzatılmasına hükmetmişti.