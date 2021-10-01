HAMAS'tan Oğuzhan Asiltürk için anlamlı taziye mesajı

Filistin İslami Direniş Hareketi HAMAS, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı üzerine bir taziye mesajı yayınladı.

Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajı

Filistin İslami Direniş Hareketi HAMAS, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı üzerine bir taziye mesajı yayınlarak, “Filistin İslami Direniş Hareketi HAMAS kardeş ülke Türkiye’nin Saadet Partisi'ne; YÜKSEK İSTİŞARE KURULU BAŞKANI, BÜYÜK MÜCAHİT Üstad Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı münasebetiyle en içten taziyesini iletmektedir.” açıklaması yapıldı.

HAMAS’ın taziye mesajının tamamı şu şekilde:

Allah'tan kendisine af ve mağfiretiyle muamelede bulunmasını temenni ediyoruz.

"Fedakarlıkları ve sarf ettiği çabaları biliyor ve hatırda tutuyoruz"

HAMAS olarak Saadet Partisi Yönetimine, İslami Harekete ve kardeş Türk halkına taziyemizi iletirken; İslam Davasına hizmette, ülkesinin ve ümmetinin meselelerine -merkezinde Kudüs ve Mescid-i Aksa olmak üzere- dair yaptığı fedakarlıkları ve sarf ettiği çabaları biliyor ve hatırda tutuyoruz.

Allah'tan Üstad Mücahit Oğuzhan Asiltürk'ü geniş rahmet ve mağfiretiyle kuşatmasını diliyor, kıymetli ailesine, kardeşlerine ve sevenlerine sabr-ı cemil lutfetmesini niyaz ediyoruz. İnna Lillah ve İnna İleyhi Raciun.