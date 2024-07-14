Hamas'tan Netanyahu'ya cevap: O ölmedi açıklamalarınla dalga geçiyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya, İsrail'in El Mevasi'ye yönelik saldırısında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in hedef alındığı iddiasını yalanlayarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslendi. El-Hayya, "Deif öldürülmedi, açıklamalarınla alay ediyor" dedi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya, İsrail'in El Mevasi'ye yönelik saldırısında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in hedef alındığı iddiasına ilişkin Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuştu. El-Hayya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun düzenlediği basın toplantısında Deif'e yönelik suikast girişimini duyurarak "sahte bir zafer" ilan etmek istediğini söyledi. İsrail'in Deif'i hedef aldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan el-Hayya, "Muhammed Deif'in kanı, en küçük Filistinli çocuğun kanından daha değerli değil. Yine de Netanyahu'ya şunu söylüyoruz, 'Başarısız oldun.' Muhammed Deif şimdi seni dinliyor ve senin yalan, boş ifadelerinle alay ediyor" dedi.

El-Hayya, "Netanyahu'nun sunduğu şartlar, onun bir anlaşma istemediğinin, İsrailli rehineleri istemediğinin ve bölgedeki bu savaşı durdurmak istemediğinin açık kanıtıdır" dedi.

İsrail'in El-Mevasi'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlar hedef alınmış, 90 Filistinli hayatını kaybederken, 300 Filistinli yaralanmıştı.

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