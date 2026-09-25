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Dünya Hamas’tan Netanyahu’nun BM konuşmasına tepki: Gazze’de yaşananları inkâr ediyor
Dünya

Hamas’tan Netanyahu’nun BM konuşmasına tepki: Gazze’de yaşananları inkâr ediyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Hamas’tan Netanyahu’nun BM konuşmasına tepki: Gazze’de yaşananları inkâr ediyor

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun BM Genel Kurulundaki konuşmasında Gazze’deki saldırıları ve insani yıkımı inkâr etmeye çalıştığını savundu. Açıklamada, konuşma sırasında bazı ülke heyetlerinin salonu terk etmesi İsrail’in uluslararası alanda yalnızlaştığının göstergesi olarak değerlendirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun BM 81. Genel Kurulundaki açıklamalarına Hamas’tan yazılı yanıt geldi. Netanyahu’nun Gazze’de yürütülen savaşa ilişkin anlatımına itiraz eden Hamas, konuşmayı “boş, zavallıca sloganlar ve yalanlarla dolu” olarak nitelendirdi.

Açıklamada, Gazze’deki can kayıpları, açlık ve yıkımın uluslararası kamuoyunun gözü önünde yaşandığı belirtilerek Netanyahu’nun sözlerinin bu tabloyu gizleyemeyeceği savunuldu.

İsrail'in artık yalanlarla dünya ülkelerini ve uluslararası kamuoyunu aldatamadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Netanyahu'nun konuşması boş, zavallıca sloganlar ve yalanlarla doluydu. Bu apaçık yalanlar artık dünya ülkelerini veya küresel kamuoyunu kandıramıyor, çünkü kamuoyu, on binlerce çocuğun, kadının ve yaşlının hayatına mal olan acımasız imha savaşını, açlık ve susuzluk politikasını ve Gazze Şeridi'ndeki 2 milyondan fazla insanın yaşam temellerini yok etmeye yönelik sürekli çabalarını görmüştür."

İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım suçu işlediğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da olduğu on binlerce Filistinliyi katlettiği hatırlatıldı.

Netanyahu'nun İsrail ordusunu "en ahlaklı ordu" olarak tanımlamasının reddedildiği açıklamada, "Gazze'de sivilleri açlıkla öldüren ve katliamlar yapan ahlaklı olamaz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bağımsız BM komiteleri ve raporlarının da İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını "savaş suçları, insanlık dışı suçlar ve soykırım" olarak nitelendirildiğine dikkat çekildi.

Netanyahu'nun kürsüye çıktığı sırada birçok ülke temsilcisi heyetin salonu terk ettiği manzaranın da Netanyahu ve İsrail'i çevreleyen "uluslararası tecriti" gözler önüne serdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katil Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki acımasız savaş hakkında anlattıkları ve Gazze'de işlediği sistematik soykırımı inkar etmesi, BM raporları ve dünyanın bizzat şahit olduğu katliamlar, açlık ve soykırım olaylarıyla çürütüldüğü gibi İsrail askerlerinin ve subaylarının itiraflarıyla ve İsrailli bakanların Filistinlileri öldürme ve yerlerinden etme çağrılarıyla çürütülmekdir."

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik planları konusunda da uyarıda bulunulan açıklamada, "Netanyahu, Filistin halkının Batı Şeria'daki varlığını inkar ediyor ve yerleşimcilerin saldırılarının önünü açıyor." denildi.

Netanyahu'nun BM kürsüsünde konuşma yapmasına izin verilmesinin eleştirildiği açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan bir savaş suçlusunun BM Genel Kurulu salonunda kürsüye çıkarak asılsız yalanlarını dillendirmesine izin verilmesi siyasi bir hatadır." ifadeleri kullandıldı.

Hamas açıklamasında, Netanyahu'nun "uluslararası ve insani adalet önünde yargılanmak üzere terörist suçluların tutulduğu hapishanelerinde olması gerektiğine" işaret edildi.

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