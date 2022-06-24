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Gündem Hamas'tan Mahmut Efendi Hazretleri açıklaması
Gündem

Hamas'tan Mahmut Efendi Hazretleri açıklaması

İslamî Direniş Hareketi Hamas, İsmailağa Cemaati'nin Şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu Hoca Efendi'nin vefat etmesi üzerine bir taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 13:46:00 -
Hamas'tan Mahmut Efendi Hazretleri açıklaması

İsmailağa Cemaati'nin Şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu Hoca Efendi Hakk'a yürümesinin ardından Hamas ve Irak Müslüman Alimler Heyeti'nden taziye mesajı geldi.

 

Türkiye ve dünyada binlerce talebenin yetişmesine vesile olan "kitap değil adam yazan alim" tanımlaması yapılan İsmailağa Cemaati'nin Şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu Hoca Efendi Hakk'a yürüdü. Müslüman Alimler Birliği başta olmak üzere Türkiye ve dünyadan çok sayıda taziye yayınlandı.

Hamas'tan taziye mesajı

İslamî Direniş Hareketi Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, "Hamas Hareketi olarak hayatını ilme, irşada adamış değerli alim, mürebbi Mahmud Ustaosmanoğlu hocanın vefatı sebebiyle taziyelerimizi sunuyor, rahmet diliyoruz. Onu Filistin davası olmak üzere İslam ümmetinin sorunlarına yakin duruşuyla anıyoruz." ifadelerini kullandı

Irak Müslüman Alimler Heyeti ise yayınladığı taziye mesajında, ❝Allah’ın hükmüne ve kudretine rıza göstermekle beraber; Türkiye’nin büyük alimlerinden olan Mahmut Efendinin vefatı Irak Müslüman alimleri heyetini yasa boğmuştur. Allah rahmet etsin, ilmini ve davetini ona şahit ve cennete götüren yol eylesin.❞ şeklinde konuştu.

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