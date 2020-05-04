Hamas'tan Lübnan'a ülke dışındaki Filistinli mültecilerin "Kovid-19 tahliyesine" izin talebi

GAZZE (AA) - Hamas, Lübnanlı yetkililerden ülkede barınan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında mahsur kalan Filistinli mültecilerin, kendi vatandaşlarıyla tahliyesine izin verilmesini istedi.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hareket'in Arap ve İslami İlişkiler Büro Başkanı İzzet er-Raşak, Lübnan Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim ile bu ülkedeki Filistinli mültecilerin durumunu ele aldı.

Görüşmede taraflar, Kovid-19 nedeniyle yurt dışında mahsur kalan Lübnan vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için düzenlenen uçuş programına Lübnan seyahat belgesi taşıyan Filistinli mültecilerin kabul edilmemesi kararını ve bunun sonucunda yaşanan sıkıntıları tartıştı.

Raşak, söz konusu kararın gözden geçirilmesini, Filistinli mülteciyi Lübnan'daki ailesine dönmekten mahrum bırakan engelin kaldırılmasını istedi.

İki kardeş halk arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine değinen Raşak, Lübnan'ın egemenliğine saygı gösterilmesinin, güvenlik ve istikrarın desteklenmesinin önemini vurguladı.

Lübnan Emniyet Genel Müdürü İbrahim de hükümetin, Filistinlilerin dönüşüyle ilgili kararın düzenlenmesi için gerekli temaslarda bulunacağı vaadinde bulundu.

Lübnan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) tahliye ettiği vatandaşlarıyla dönmek isteyen Filistinli mülteciyi uçağa alınmamış, olay tepkilere neden olmuştu.



Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada tahliye seferlerinin sadece kendi vatandaşlarını kapsadığını belirtmişti.