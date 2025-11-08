  • İSTANBUL
Dünya Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!
Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!

Hamas'tan yapılan açıklamada İbrahim Anlaşmaları'na katılan Kazakistan'a tepki gösterildi. Ülkelere İsrail'le ilişkileri kesme ve normalleşme girişimlerinden kaçınma çağrısında bulunuldu

Hamas, Kazakistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na katılması üzerine yazılı açıklama yayımladı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Arap ve İslam dünyası başta olmak üzere tüm ülkeleri, siyonist oluşumla her türlü ilişkiyi kesmeye ve onunla herhangi bir normalleşme projesine dahil olmamaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurulana ve Filistin halkı özgürlük ve bağımsızlığını elde edene kadar direnişin, adil ve meşru mücadelenin desteklenmesi çağrısı yapıldı.

KAZAKİSTAN'A TEPKİ

Kazakistan'ın İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesini öngören İbrahim Anlaşmaları'na katılma kararının kınandığı açıklamada, İsrail'in ve Uluslararası Ceza Mahkemesince aranan liderlerinin daha fazla tecrit edildiği bir dönemde atılan bu adımın "Gazze'de Filistinlilere yönelik işlenen soykırım suçlarının aklanması yönünde bir girişim" olduğu ifade edildi.

KAZAKİSTAN'DAN İSRAİL KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, dün, Kazakistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na resmen katılmayı kabul ettiğini ve imza töreninin kısa sürede yapılacağını açıklamıştı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı da bugün ülkenin İbrahim Anlaşmaları'na katıldığını resmen duyurdu.

