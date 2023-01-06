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Dünya Hamas'tan işgalci İsrail'in Filistin kararına tepki!
Dünya

Hamas'tan işgalci İsrail'in Filistin kararına tepki!

Hamas, Birleşmiş Milletler'de (BM) İsrail’in işgal ve ihlallerine karşı girişim başlatan Filistin'e yönelik 5 maddelik yaptırım kararı alan İsrail'i kınadı.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 23:58:00 -
Hamas'tan işgalci İsrail'in Filistin kararına tepki!

Hamas, Birleşmiş Milletler'de (BM) İsrail’in işgal ve ihlallerine karşı girişim başlatan Filistin'e yönelik 5 maddelik yaptırım kararı alan İsrail'i kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Faşist işgal hükümetinin halkımıza ve Filistin Yönetimine karşı cezalandırıcı tedbirler diye isimlendirdiği dayatmasını şiddetle kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, kararın bir suç, Filistinlilerin doğal haklarına yönelik "Siyonist" sızması ve İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanması hakkında BM kararını etkileme girişimi olarak değerlendirildi.

Hamas'ın açıklamasında, Filistin yönetimine İsrail'in "bu tehditlerine ve şantajlarına" boyun eğmemesi ve İsrail'in uluslararası mahkemelerde yargılanmasını sağlamak için çalışması çağrısında bulunuldu.

İsrail’in yaptırım kararları

İsrail hükümeti, BM’de Tel Aviv'in işgal ve ihlallerine karşı girişim başlatan Filistin'e yönelik bugün 5 maddelik yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail hükümetine bağlı ulusal güvenlikten sorumlu küçültülmüş bakanlar komitesi "Güvenlik Kabinesi"nin, "Filistin yönetiminin İsrail devletine yönelik siyasi ve hukuki savaş açma kararına karşı alınan” bir dizi adımı onayladığı bildirilmişti.

Bu kapsamda İsrail, işgal altındaki Filistin’e giden fonların kesilmesi, Filistinli yetkililere uygulanan imtiyazların kaldırılması, insani yardım kuruluşlarının işgal altındaki Batı Şeria’daki faaliyetlerinin engellenmesini de içeren 5 maddelik yaptırım listesi açıklamıştı.

Filistin Yönetimi, İsrail’in Filistin'e yönelik 5 maddelik yaptırım kararı almasını “sömürgeci ırkçılık” olarak nitelemişti.

 

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