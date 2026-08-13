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Dünya Hamas’tan Harem-i İbrahim Camisi’nin kapatılmasına tepki
Dünya

Hamas’tan Harem-i İbrahim Camisi’nin kapatılmasına tepki

Yeniakit Publisher
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Hamas’tan Harem-i İbrahim Camisi’nin kapatılmasına tepki

Hamas, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi’ni Müslümanların ibadetine kapatma kararını “mukaddesata yönelik saldırı” olarak nitelendirdi. Filistinlilere kutsal mekân çevresindeki varlıklarını artırma çağrısı yapıldı.

Hamas tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Harem-i İbrahim Camisi’nin kapatılmasının ibadet özgürlüğüne doğrudan müdahale olduğu belirtildi. Kararın, İslami kutsalların dokunulmazlığını açıkça ihlal ettiği savunuldu.

Açıklamada, bu adımın İsrail'in "aşırı sağcı hükümetinin Filistin halkını ve topraklarını hedef alma, ilhak ve Yahudileştirme süreçlerini hızlandırma politikalarının" bir parçası olduğu ifade edildi.

Harem-i İbrahim Camisi'nin Filistin halkının ve İslam aleminin dini, milli ve tarihi kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in kutsal mekanlar üzerinde fiili durum yaratma, bölünme ve kontrol sağlama çabalarının kendisine hiçbir meşruiyet kazandırmayacağı kaydedildi.

Hamas, Halil kenti ve Batı Şeria'daki Filistinlilere Harem-i İbrahim Camisi çevresindeki varlıklarını güçlendirme, Yahudileştirme politikalarına karşı durma ve kutsal mekanları koruma çağrısında bulundu.

Ayrıca Arap ve İslam dünyasından da Harem-i İbrahim ile Mescid-i Aksa başta olmak üzere İslami kutsallara yönelik ihlallerin durdurulması için acilen harekete geçilmesi istendi.

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