Hamas'tan bomba "sürgün" açıklaması

Hareketin liderler kadrosundan Usame Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, "İlkesel olarak bu türden bir girişim yoktur." ifadelerini kullandı.

"Halk toprağını terk etmediyse, halkı savunan direniş nasıl olur siz düşünün?" diyen Hamdan, direnişin silahsızlaştırılması düşüncesinin gerçekleri idraktan kaynaklanmadığı gibi, direnişin toprağından ayrılmasının da bir yanılsamadan ibaret olduğunu vurguladı.

Hamdan, İsrail medyasının bu girişimle ilgili sözlerinin, sokağın öfkesini ve hiç umursanmadan işgal güçlerinin eliyle evlatlarının öldürüldüğüne tanık olan ailelerin öfkesini dindirmek için yürütülen bir dezenformasyon ve aldatmaca operasyonu olduğunu dile getirdi.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların tam olarak son bulmadan herhangi bir esir takasının kabul edilmeyeceğinin altını çizen Hamdan, şu ana kadar herhangi bir girişimden söz edilmediğini ve pozisyonlarını koruduklarını arabuluculara net bir görüşle sunduklarını kaydetti.

İsrail basını, Katar'ın Tel Aviv yönetimine Gazze'deki İsrailli esirlerin aşamalı serbest bırakılması karşılığında Hamas liderlerinin Gazze'den sürgüne gönderilmesi ve İsrail ordusunun bölgeden tamamıyla çekilmesini içeren yeni bir teklif sunduğunu öne sürdü.

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İsrail'in Kanal 13 televizyonu, söz konusu teklifte, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri kademeli olarak serbest bırakması karşılığında İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi maddesinin yer aldığı ileri sürüldü.