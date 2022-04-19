Hamas'ın Kassam Tugayları'ndan İsrail jetlerine uçaksavarlı önlem
Dün gece saatlerinde Gazze Şeridi'ne bombardıman düzenleyen terörist İsrail uçaklarına karadan havaya uçaksavar füzesi atıldığı bildirildi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, dün gece saatlerinde Gazze Şeridi'ne bombardıman düzenledi.
Terörist İsrail ordusu, bombardımanda Filistin İslami Direniş Hareketi'ne (Hamas) ait bir silah üretim tesisini vurduklarını öne sürdü.
Ancak katil İsrail uçakları, Gazze Şeridi hava sahasına girmelerinin ardından, karadan havaya bir füzeyle hedef alındı.
Füzeyle hedef alınmalarının ardından İsrail hava araçları Gazze semalarını tamamen terk etti.
Hamas'ın silahlı kanadı olan İzzeddin el Kassam Tugayları, olayın ardından yaptığı açıklamada İsrail uçaklarının karadan havaya uçaksavar füzesi ile hedef alındığını doğruladı.
Açıklamada, yerel saatle 01.35 sularında Kassam hava savunmasının İsrail uçaklarını karadan havaya füzelerle bölgeden uzaklaştırdığı ifade edildi.
Bölgede daha önce de zaman zaman Kassam'ın benzer füzeler kullandığına dair bilgiler ortaya çıkmıştı.
Kaynak: Mepa News