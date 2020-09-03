Hamas'ın, İsrail ile ateşkes anlaşmalarının uygulanması için süre belirlemesinin sırrı

GAZZE (AA) - MUHAMMED EBU DUN - Siyasi analistler, Hamas'ın, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının uygulanması için bir süre belirlemesinin amacının, önceki deneyimleri tekrar etmemek ve İsrail'i anlaşmanın tamamına uymaya zorlamak olduğunu açıkladı.



Ancak analistler, İsrail'in, geçmişte yapılan anlaşmalarda verdiği taahhütlerine uymadığı gibi son anlaşmanın maddelerinin tamamına uyması konusuna şüpheyle yaklaşarak, bunun da yeni çatışmalara neden olabileceğini belirtti.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, 1 Eylül'de, Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi'nin arabuluculuk çabaları sonucunda İsrail'le ateşkese varıldığını duyurmuştu.



- Geçmişte yaşanan tecrübelerin tekrarlanmasını engellemek



Siyasi analist Naci ez-Zaza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hamas'ın, anlaşmanın uygulanması için zaman belirlemesi, daha önce yapılan ve İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmekten kaçındığı eski tecrübelerin tekrarlanmasını istemediğini gösteriyor. Hamas, İsrail'e baskı yaparak, aracılar vasıtasıyla taahhütte bulunduklarını yerine getirmeye zorlamaya çalışıyor." dedi.

İsrail'in anlaşmaya ve verilen süreye uymaması halinde Hamas'ın yeniden olayları tırmandırma yoluna gideceğini söyleyen Zaza, İsrail'e baskı yapmanın Hamas için stratejik bir yol olduğunu ifade etti.



Katar'ın rolü ve İsrail'i taahhütlerini yerine getirmeye zorlama imkanıyla ilgili ise Zaza, hiçbir kimsenin İsrail'in taahhütlerine uyacağını garanti edemeyeceğini belirterek, İsrail'e baskıda güvenilebilecek tek şeyin Filistin halkının direnişi ve sebatı olduğuna işaret etti.



Al-Zaza, İsrail'in, Hamas'ın geçen seferde ülke içindeki sorunlar, okulların başlaması ve Arap ülkeleriyle normalleşmeyle meşgul olduğu zamanlarda yaptığı gibi kendisine uymayan zamanlarda baskı yapmasından endişelendiğine işaret etti.



- Taraflara 3 mesaj

Gazze'deki El-Ezher Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan Abir Sabit de Hamas'ın, anlaşmanın uygulanması için zaman belirlemesinin, taraflara 3 mesaj vermeyi hedeflediğini söyledi.



Birinci mesajın Gazze halkına olduğunu ve onların çıkarlarını korumaya devam etiğini ve daha iyisini yapmaya çalıştığını göstermek, ikincisinin arabuluculuk yapan Katar'a olduğunu belirten Sabit, üçüncü mesajın ise Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerine olduğunu aktardı.



Sabit, olayların herhangi bir şekilde tırmanmasından en çok zarar görenlerin sınırdaki yerleşim birimleri olmasından dolayı Hamas'ın bunları İsrail'e baskı için önemli bir kart olarak gördüğünün altını çizdi.



- İsrail'in anlaşmaya ne kadar uyacağını ölçmek için

Siyasi analist Şurahbil el-Garib ise Hamas'ın zaman belirlemesinin amacının İsrail'e baskı yapmak ve anlaşmayla ilgili sorumluluklarını ne kadar yerine getireceğini ölçmek olduğunu belirtti.



Ateşkes anlaşmasının açıklanmasının gecikmesinin Hamas'ın zaman belirlemesinden kaynaklandığını söyleyen Garib, "Hamas'ın zamanlamaya odaklanmasının amacı, İsrail'in anlaşmaya ne kadar uyacağını ölçmekti. Çünkü geçmişteki tüm tecrübeler, İsrail'in acil olanları yapıp acil olmayanları ertelediğini ortaya koymuştur." diye konuştu.