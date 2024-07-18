Hamas, teröristleri perişan etti! İsrail’den itiraf

Rehineleri kurtarmak, Gazze’yi yerle bir etmek, Hamas’ı yok etmek, Kassam Tugayları’nı bitirmek, Gazze Şeridi’ni istasyona dönüştürmek gibi hedeflerle 7 Ekim’den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, verdiği askerî kayıpları üst perdeden itiraf etmeye başladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze'deki savaşta uğradığı ağır kayıplardan dolayı kadın savaşçıların zırhlı birliklere entegrasyonu ertelendi. IDF, savaşta çok sayıda tank ve mühimmatın hasar görmesi nedeniyle zırhlı birliklerde eğitim ve operasyonel kapasitenin sınırlı olduğunu kabul etti. İsrail ordusu bu gerekçeyle kadın askerlerin zırhlı birliklere katılımını 2025 Kasım’a kadar ertelemeye karar verdi.

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, IDF zırhlı birliklerde savaş sonrası eğitim ve deneyimin eksikliği olduğunu kabul etti.

İsrail ordusunun oluşturduğu raporda Gazze’deki savaşta çok sayıda tank kaybedildiği, mermi sıkıntısı çektiği ve çatışmalarda çok sayıda savaşçı ve komutanın yaralandığını veya öldürüldüğü ilk kez itiraf edildi. Raporda, “Zırhlı Birlikler için güney ve kuzeydeki saflarda eğitimli personel ve mühimmat sıkıntısını gidermek için gereken büyük miktarda asker gerekiyor” denildi.

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İsrail Yüksek Mahkemesi’ne sunulan raporda şu ifadeler yer aldı:

“Gazze Şeridi'ndeki ve diğer cephelerdeki çatışmalar sonucunda, özellikle komuta ve sistematik dikkatin savaşa verildiği İsrail Savunma Kuvvetleri'ndeki savaş oluşumunda nesnel zorluklar ortaya çıktı. Savaş sırasında, şu aşamada devre dışı bırakılan ve muharebe veya eğitim amaçlı kullanılmayan birçok tank hasar gördü ve yakın zamanda Zırhlı Birliklere yeni tankların eklenmesi beklenmiyor. Bu, Zırhlı Kolordu'da mevcut tank miktarının hem savaş çabası hem de aynı anda deneylerin yürütülmesi için yeterli olmadığı anlamına geliyor. Buna göre mühimmatın kapsamı ve araçların bakımı için gereken kaynaklar çok sınırlı ve İsrail Silahlı Kuvvetleri bu kapsamı genişletmek için sürekli çalışıyor.”

Haberde, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de tank ve mühimmatlardaki ciddi kayıplar nedeniyle kadın askerleri zırhlı kolorduya alma tatbikatlarını 2025 yılının sonuna kadar erteleme kararı aldığı aktarılırken İsrail ordusu ilk defa Gazze savaşında çok sayıda tankını kaybettiği ve mühimmat sıkıntısı çektiğini resmen itiraf ettiği vurgulandı.