Hamas, terörist İsrail askerlerinin cep telefonlarını hackledi

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın İsrail ordusu personellerinin akıllı telefonlarını hacklediği iddia edildi.

Annaharar haber sitesinin İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna dayandırdığı habere göre, Hamas istihbarat birimi, sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla İsrail ordusu personelinin özel telefonlarına sızdı.

İsrail istihbaratının, orduya yaptığı tüm bilgilendirmelere rağmen Hamas'ın İsrail güçlerinin akıllı telefonlarına sızabilmesi dikkat çekti.

Hamas'ın sahte kadın fotoğraflarının bulunduğu sosyal medya hesapları üzerinden İsrail ordu personelleriyle iletişime geçip, bunu bir süre devam ettirip, bazı yazılımlar indirmeye yönelttiği ortaya çıktı.

İsrail kaynaklarından yapılan açıklamada ise Hamas'ın siber saldırı girişimlerinde gizli bir askeri bilginin ele geçirilemediği ifade edildi.

İsrail ordusu daha önce de kendilerini kadın olarak tanıtan Hamas mensuplarının İsrailli askerleri kandırdığını açıklamıştı.

Hamas'ın bu girişimlerine önlem olarak orduya uyarılar yapılmış ve cep telefonu kullanma kılavuzları dağıtılmıştı.

Ancak bu önlemlerin bir bakıma faydasız olduğu görünüyor.

Kaynak: Mepa News