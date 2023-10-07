Hamas, terör devleti İsrail'i böyle bastı
Hamas, terör devleti İsrail’e karşı cihad başlattı. Dünyanın gözü bir anda bölgeye çevrilirken Hamas'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Hamas, terör devleti İsrail’e karşı cihad başlattı. Kassam Tugayları İsrail’de çok sayıda noktayı vurdu.
Yıllardır gayri meşru şekilde Filistin’de yuvalanan İsrailliler, Kassam Tugayları’nın saldırıları sonrası korkarak sağa sola kaçışmaya başladı.
Camilerden İsrail'e karşı cihad çağrısı
Savaşacak cesareti olmayan özellikle Gazze sınırında yaşayan İsraillilerin, korkuyla kaçıştıkları görüntüleri sosyal medyada gündem olurken camilerden İsrail'e karşı cihad çağrısı yapılıyor.
Mücahitler, böyle sızdı
Hamas, mücahitlerin İsrail'e nasıl sızdığını gösteren bir video paylaştı. Görüntülerde İsrail'in güneyine sızmak için motorlu yelken kanatlar kullanan mücahitler yer alıyor.