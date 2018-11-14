Hamas Sözcüsü Zuhri: Liberman'ın istifası Gazze'nin siyasi zaferidir

Hamas, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın görevinden istifa etmesini "Gazze'nin siyasi zaferi" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Liberman'ın istifası, dik duruşuyla işgalciler nezdinde siyasi deprem yaşatmada başarılı olan Gazze'nin siyasi zaferidir." ifadelerini kullandı.

Ebu Zuhri, istifanın ayrıca "yenilginin itirafı ve Filistin direnişi karşısında acizliğin ifadesi" olduğunu belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, kısa süre önce partisi İsrail Evimiz (Yisrael Beiteinu) kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini duyurmuştu.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü.

Ertesi gün Hamas ve İslami Cihad’ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralanmıştı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıklamıştı.

Bu olayın ardından İsrail Gazze’ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık vermişti.

İsrail'in saldırılarında 7 Filistinli daha şehit düşmüş, Gazze'den atılan roketler nedeniyle de İsrail tarafında bir kişi ölmüştü.

Mısır'ın ara buluculuğunda yürütülen dolaylı müzakereler sonucunda dün akşam taraflar arasında ateşkes sağlandığı açıklanmıştı.