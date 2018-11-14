0553 313 94 23

Hamas Sözcüsü Zuhri: Liberman'ın istifası Gazze'nin siyasi zaferidir

Hamas Sözcüsü Zuhri, "Liberman'ın istifası, dik duruşuyla işgalciler nezdinde siyasi deprem yaşatmada başarılı olan Gazze'nin siyasi zaferidir." açıklamasını yaptı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:03
Hamas Sözcüsü Zuhri: Liberman'ın istifası Gazze'nin siyasi zaferidir

Hamas, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın görevinden istifa etmesini "Gazze'nin siyasi zaferi" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Liberman'ın istifası, dik duruşuyla işgalciler nezdinde siyasi deprem yaşatmada başarılı olan Gazze'nin siyasi zaferidir." ifadelerini kullandı.

Ebu Zuhri, istifanın ayrıca "yenilginin itirafı ve Filistin direnişi karşısında acizliğin ifadesi" olduğunu belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, kısa süre önce partisi İsrail Evimiz (Yisrael Beiteinu) kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini duyurmuştu.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü.

Ertesi gün Hamas ve İslami Cihad’ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralanmıştı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıklamıştı.

Bu olayın ardından İsrail Gazze’ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık vermişti.

İsrail'in saldırılarında 7 Filistinli daha şehit düşmüş, Gazze'den atılan roketler nedeniyle de İsrail tarafında bir kişi ölmüştü.

Mısır'ın ara buluculuğunda yürütülen dolaylı müzakereler sonucunda dün akşam taraflar arasında ateşkes sağlandığı açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 16:03
  1. Gazze
  2. Hamas
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Erbaş: Toplumun yücelmesi kadınlar ve gençler eliyle olacak
    1. Ali Erbaş: Toplumun yücelmesi kadınlar..
    2. Kabataş Erkek Lisesi'nden Erdoğan'a..
    3. CHP'de Mansur Yavaş krizi! 'Ne demek..
    4. Mutfakta yoğurdu daha sık kullanın!
    5. Avukatıyla basılan homo FETÖ'cüye..
    6. Netanyahu'dan küstah açıklama!
    7. CHP Hatay belediye başkan adayı kim..
    8. Hurmaya dair bilinmeyenler
    9. Avrupa'da kriz! Hükümet kurulamadı,..
    10. Motosiklet hırsızlarına operasyon: 14..
    11. Sınır ötesine hava harekatı: 4..
    12. Kimi su içse yarar, kimi tencereyi..
    13. Hamas Sözcüsü Zuhri: Liberman'ın..
    14. 1. Lig ekibine transfer yasağı getirildi
    15. 'ABD'de Halkbank'a açılmış dava yok'
    16. 10 maç ceza alan Fatih Terim'in..
    17. Dalgıçlar gözlerine inanamadı!..
    18. Filistin'den Çekya Dışişleri Bakanı'na..
    19. Bir köy Müslüman oldu!
    20. FETÖ'nün Konya "Meram Eyalet İmamı"..
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    Melih Gökçek 'Desteklerim' dedi isim verdi: Ben olmayacaksam o olmalı
    Melih Gökçek 'Desteklerim' dedi isim verdi: Ben olmayacaksam o olmalı