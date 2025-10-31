Hamas sözcüsü: “Netanyahu Anlaşmayı Sabote ediyor, Arabulucular Artık Sorumluluk Almalı”

Nezzal, ABD yönetiminin tarafsız olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Birbirini izleyen Amerikan yönetimleri, siyonist oluşum lehine önyargılı davranıyor. Destek ABD’den geliyor; adil ve tarafsız bir yönetimle karşı karşıya olduğumuzu düşünerek kendimizi kandırmamalıyız. Arabulucuların görevi, işgalciler üzerinde etkili ve belirleyici bir baskı kurmaktır.”

HAMAS ve direniş gruplarının şu ana kadar anlaşmaya bağlı kaldığını, ancak bu durumun ihlaller sürdükçe devam etmeyeceğini dile getiren Nezzal, “Direnişin elinde hâlâ esirlerin cesetleri, silahları ve haklı davası gibi güçlü kozları var.” ifadelerini kullandı.

Nezzal ayrıca, Katar Başbakanı ve Türk heyeti ile yapılan görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “Silah konusu gündeme geldi ancak HAMAS’a yönelik bir baskı uygulanmadı.” dedi.

Gazze’nin geleceğine dair Kahire’de toplanan sekiz Filistinli grubun bir yönetim vizyonu sunduğunu aktaran Nezzal, bu planın bağımsız teknokratlardan oluşacak bir komite kurulmasını içerdiğini söyledi. “HAMAS, Yüksek Komiser fikrini kabul edemez. Sömürgeciliğe geri dönüşe izin veremeyiz.” diye konuştu.

Son olarak, işgal rejiminin olası yeni operasyonlarına değinen Nezzal, şu uyarıyı yaptı:

“Eğer işgalciler operasyonlarını genişletir ve sarı hattı aşarsa, bu anlaşmayı tek taraflı olarak geçersiz kılmak anlamına gelir. O durumda, Filistinli gruplar buna karşılık verecek ve tüm seçeneklerimiz masada olacaktır.”