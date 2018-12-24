Hamas Sözcüsü Akit’e konuştu: Kudüs İslâm’ın kutsal toprağıdır

Ömer Faruk Şahin Ankara

Son zamanlarda yoğun bir baskı altında mücadele vermesine rağmen Filistin halkının moralinin yüksek olduğunu belirten Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Akit’e özel açıklamalar yaptı. “Filistin zor zamanlardan geçiyor” diyen Zuhri, “Filistinliler, Filistin’in her bölgesinde şiddet görüyor. Kudüs’te ırkçıların Mescid-i Aksa’ya ve Harem-i Şerif’e günlük baskın düzenlemeleri, Filistinlilere ait evlerin yıkılması, Kudüslü ailelerin kendi kutsal şehrinden sürgün edilmesi gibi İsrail’in, Kudüs’te işlediği ve giderek artan suçları devam ediyor. Batı Yaka’da ise durumlar çok farklı değil. Sürekli ambargo altında yaşayan bir Gazze var. Geçen Mart ayından bu yana en az 220 kişi şehit düştü” ifadesini kullandı.

Aksa TV’yi yeniden açacağız

Filistin’in sesi olan Aksa TV’nin İsrail tarafından bombalandığını belirten Zuhri, “Bu saldırı gerçek bir terör eylemidir, İsrail’in Filistin halkına ve medya kuruluşlarına karşı yaptığı bütün saldırılar, İsrail terörizminin bir yansımasıdır. Aksa TV binasının inşası ve Aksa TV’nin yayına geri dönmesi için büyük çabalar sarf ediyoruz” diye konuştu.

Ne pahasına olursa olsun Kudüs’ten vazgeçmeyeceklerini belirten Zuhri, “ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den, Kudüs’e taşıma kararı Filistin’in haklarını çiğneyen ve işgali destekleyen bir karardır. ABD’nin bu kararı bütün İslam ümmetinin her bir ferdine karşı düşmanlığını temsil etmektedir. ABD, birçok ülkeye büyükelçiliklerini Kudüs’e taşımaları için baskı yapıyor. Buna karşı mücadeleyi sürdüreceğiz. Kudüs uluslararası kanunlara göre Filistin toprağıdır. Kudüs Müslümanların ve Filistin’in kutsal toprağıdır. Kudüs’ün işgalci İsrail’in eline geçmesine izin vermeyeceğiz” dedi.