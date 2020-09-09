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Aktüel Hamas: Normalleşme girişimleri İsrail'i ihlaller konusunda cesaretlendiriyor
Aktüel

Hamas: Normalleşme girişimleri İsrail'i ihlaller konusunda cesaretlendiriyor

Yeniakit Publisher
2020-09-09 21:19:06 -
Hamas: Normalleşme girişimleri İsrail'i ihlaller konusunda cesaretlendiriyor

GAZZE (AA) - Hamas, İsrail ile normalleşme girişimlerinin Tel Aviv yönetimini, başta işgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik olmak üzere Filistinliler üzerindeki ihlallerini arttırma konusunda cesaretlendirdiğini belirtti.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, "Kudüs'teki saldırılar, siyonist düşmanla yapılan normalleşme anlaşmasından sonra arttı." ifadelerini kullandı.

Kanu, normalleşmenin, İsrail'i daha fazla suç işlemeye, saldırılarını artırmaya ve planlarını uygulamaya teşvik ettiğini, İsrail'in de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile meşgul olunmasından faydalandığını ifade etti.

Hamaslı yetkili ayrıca, "Kudüs'teki evlerin yıkılması ve ihlallerin, Mescid-i Aksa'nın üzerindeki kontrolün genişletilmesi, kentin simgelerinin değiştirilmesi ve Yahudileştirilerek ırkçı işgal planlarının hayata geçirilmesi çerçevesinde yapıldığını" vurguladı.

İsrail polisleri 6 Eylül'de işgal altındaki Doğu Kudüs'te El-Esbat Kapısı yakınındaki Mescid-i Aksa'nın kuzey duvarına çıkarak hoparlör ve elektronik cihaz yerleştirmişti.

İsrail makamları, dün de Mescid-i Aksa yakınında bir Filistinliye ait evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla kendisine yıktırmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Ramallah'taki Avrupa Birliği misyonları, dün İsrail'e Batı Şeria'da Filistinlilere ait binaları yıkmaya son vermesi çağrısında bulunmuştu.

Sadece Doğu Kudüs'te 31 Ağustos 2020'ye kadar toplam 107 konut ve 46 ayrı binanın yıkıldığı aktarılan açıklamada, İsrail'in işgal gücü olarak uluslararası sorumluluklarına rağmen Kovid-19 salgını sürecinde de yıkımlara devam ettiğine dikkat çekilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın ve 1994’te Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.


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