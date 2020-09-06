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Aktüel Hamas lideri Heniyye ile Nasrallah Beyrut'ta bir araya geldi
Aktüel

Hamas lideri Heniyye ile Nasrallah Beyrut'ta bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 12:16:00 -
Hamas lideri Heniyye ile Nasrallah Beyrut'ta bir araya geldi

BEYRUT (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan'daki temasları çerçevesinde Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile bir araya geldi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye ve Nasrallah'ın başkent Beyrut'taki görüşmesinde Filistin, Lübnan ve bölgedeki siyasi ve askeri gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Hamas ile Hizbullah arasındaki ilişkilerin teyit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, ABD yönetiminin sözde barış planı olarak Filistinlilere dayattığı "Yüzyılın Anlaşması" başta olmak üzere Filistin davasının karşılaştığı zorluklar ve bazı Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirme projesinin de konuşulduğu aktarıldı.

Hamas lideri Heniyye, 27 yıl aradan sonra ziyaret ettiği Lübnan'da yaklaşık bir haftadır Filistinli mülteciler ve Lübnanlı makamlarla temaslarını sürdürüyor.

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