Hamas - İsrail savaşında son durum! Gazze'de ateşkes yapılmasını Netanyahu engelliyor! Kirli oyun açığa çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'la bir anlaşmaya varılmasını engellediği öne sürüldü. Perşembe günü İsrail'in Channel 12 News kanalı, Kahire'deki İsrail müzakere ekibinin bir üyesinin "Netanyahu hükümetinin bir anlaşma sağlamak için yeterince çaba göstermediğini" iddia ettiği bir ses kaydı yayınladı.

Söz konusu müzakereci ses kaydında şu ifadeleri kullanıyor:

"Başbakan'ın fikir ve önerileri kabul etme konusunda ilgisiz kaldığını gördük. İsrail hükümeti her şeyi yapmıyor, kendisinden bekleneni de yapmıyor. Sonunda bir anlaşma olabilir, ancak bu iki ay önce elde edebileceğimizden daha kötü bir anlaşma olacak ve daha az rehineyi canlı olarak alacağız. Daha fazla zaman kaybedemeyiz."

Bu yayın üzerine bir açıklama yapan Netanyahu'nun ofisi ise anlaşmaya varılamamasından Hamas'ı sorumlu tuttu.

İsrail ve Hamas arasında Mısırlı, Katarlı ve ABD'li yetkililerin ara buluculuk yaptığı ateşkes görüşmeleri hafta sonundan bu yana Kahire'de devam ediyor.

Ancak diplomatik kaynaklar ateşkes görüşmelerinden herhangi bir sonuç çıkmayacağı görüşünde.

Ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kalmasıyla beraber İsrail'in Refah'a yönelik saldırısına başlayabileceği ifade ediliyor.( Mepa News)

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