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Hamas, İsrail istihbaratının sızma girişimini engelledi! Ajanları ifşa etti

Filistin direniş hareketi Hamas, terör devleti İsrail'i rezil etti, Siyonistlerin Gazze'ye sızma girişimini englledi, Mossad ajanlarının fotoğraflarını yayınladı.

22 Kasım 2018 Perşembe 16:36
Hamas, İsrail istihbaratının sızma girişimini engelledi! Ajanları ifşa etti

Filistin direniş hareketi Hamas, bir ilki başardı. Yenişafak'taki habere göre, İsrail istihbarat örgütü Mossad'ın Gazze'nin Hanyunus bölgesine sızmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu ortaya koyan Hamas, Filistinli kılığına girerek Gazze'ye girmeye çalışan İsrail ajanlarını deşifre etti.

Bazıları kadın kılığına giren İsrail askerleri 11 Kasım'da Hamas liderlerine suikast için Gazze'ye sızmıştı.

"En kısa zamanda bulacağız"

Hamas, Gazze ve Filistin halkına çağrıda bulunarak bu kişilere dikkat etmesi gerektiğini söyledi ve ekledi:

"Söz veriyoruz en kısa zamanda bulacağız"

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 16:36
  1. Hamas
  2. Siyonistler
  3. İsrail
  4. Gazze
  5. Filistin
  6. Mossad ajanları

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