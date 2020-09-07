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Dünya Hamas: İsrail hapishanelerindeki yaygın koronavirüs varlığı uluslararası müdahaleyi gerektiriyor
Dünya

Hamas: İsrail hapishanelerindeki yaygın koronavirüs varlığı uluslararası müdahaleyi gerektiriyor

Gazze'deki Hamas Hareketi, İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinlilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma oranlarındaki artış uluslararası müdahaleyi gerekli kıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 09:59:00 -
Hamas: İsrail hapishanelerindeki yaygın koronavirüs varlığı uluslararası müdahaleyi gerektiriyor

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı açıklamada, işgal güçlerine ait cezaevlerinde gözaltına alınan Filistinli Hasan Şahade ve Selim İdris'in Kovid-19'a yakalanmasının cezaevi yönetiminin ihmalini yansıttığını söyledi.

Mahkumların hayatlarının gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu belirten Kasım, "Bu durum uluslararası kurumların ciddi müdahalesini gerektiriyor" dedi. 

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistinli Tutsaklar Heyeti, söz konusu tutukluların Kovid-19'a yakalandıkları bilgisinin kendilerine iletildiğini, işgal güçlerinin cezaevlerinde salgınla mücadele için gerekli eylemleri gerçekleştirmediğini vurguladı. Filistinli tutuklulara salgından koruma ve temizlik malzemelerinin ulaştırılmasını engellediler.

Heyette yer alan İstatistik Direktörü Abdunnasır Feravne, AA muhabirine verdiği bilgide, cezaevlerindeki 20 Filistinli'nin İsrail Cezaevleri Yönetimi tarafından Kovid-19 tarafından yakalandığını söyledi.

Feravne, tutukluların sağlıklarının uluslararası bir sağlık ekibi tarafından muayene edilmesini istedi.

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