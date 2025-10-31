Hamas iki cesedi daha İsrail'e iade etti

  • İSTANBUL
Hamas, İsrailli rehinelere ait iki cesedi daha iade etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, iki cesedin Gazze'deki Kızılhaç aracılığıyla İsrail güçleri tarafından teslim alındığını ve kimlik tespiti için İsrail'e nakledildiğini açıkladı.

Hamas, İsrailli rehinelere ait iki cesedi daha iade etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, iki cesedin Gazze'deki Kızılhaç aracılığıyla İsrail güçleri tarafından teslim alındığını ve kimlik tespiti için İsrail'e nakledildiğini açıkladı.

Yapılan DNA testlerinin ardından İsrail, cesetlerin Amiram Kuper ve Sahar Baruch'a ait olduğunu doğruladı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Ulusal Adli Tıp Enstitüsü tarafından teşhis sürecinin tamamlanmasının ardından ölenlerin ailelerine bilgi verildiği" belirtildi.

Gazze'de halen 11 İsrailli rehinenin cesedinin bulunduğu değerlendiriliyor.

Söz konusu cesetler enkazlarda ve yıkılan tünellerin içerisinde kalmış durumda.

Hamas, bu cesetlere ulaşılabilmesi için özel ekipmanların gerekli olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Mepa News

