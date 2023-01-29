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Gündem HAMAS: Gerçek terörist İsrail’dir!
Gündem

HAMAS: Gerçek terörist İsrail’dir!

HAMAS, dün yapılan saldırıyı Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın “terör saldırısı” olarak tanımasını eleştirdi ve “gerçek teröristin İsrail olduğunu” ifade etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 07:26:00 -
HAMAS: Gerçek terörist İsrail’dir!

Cuma gün akşam saatlerinde, Kudüs’te öldürülen 10 Yahudi’nin sevincini tüm Müslümanlar paylaşıyorken Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan aksi bir açıklama geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs’te 27 Ocak akşamı bir sinagoga düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.
“Terör saldırısı” ifadesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

HAMAS: Gerçek terörist İsrail’dir!


Olay üzerine açıklama yapan HAMAS, "Türkiye'nin, Kudüs'teki direniş eylemini kınaması büyük talihsizlik. Gerçek terör, İsrail'in yaptığıdır ve halkımızın buna direnme hakkı vardır." Dedi.

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Yorumlar

Serdar demir

Halk kardeşlerimiz kısas hakkını kullandı diye sevindi ama hükümet üzülmüş biz müslümanların hükümette olduğunu sanıyorduk
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