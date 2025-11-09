  • İSTANBUL
Kaporta ustasının hainliği böyle görüntülendi: İkinci el piyasasının canına okudular

Başına 10 milyon ödül konmuştu, ama… Şara’dan bir ilk

Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: Karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz!

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Nagehan Alçı, Fuat Uğur’la birbirine girdi

“Türkiye Yüzyılı’nın savunma kalesi”

Bakanlık açıkladı: 274 milyonluk “makaron” operasyonu

Enflasyon için en kritik süreç başlıyor: Dananın kuyruğu kopacak

Özlük hakkı için düğmeye basıldı! Bakan Yerlikaya’dan polislere müjde

Attığı iftira elinde patladı! AK Partili Baykan CHP'li vekili yerin dibine soktu

Fenerbahçe Beko, İsrailli taraftarlara kapıları kapattı: Soykırım tepkisi takıma değil, sadece parkelere taşındı
Gündem

Hamas, bir leşten daha kurtuldu

Hamas, Gazze Şeridi’nin güneyinde leşine ulaşılan İsrailli asker Hadar Goldin’in cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla İsrail’e iade etti.

Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında İsrailli esirlerin leşlerini iade etmeye devam ediyor. Arama çalışmalarının sonuç verdiği bölgede bir İsrailli asker daha bulundu. Gazze Şeridi’nin güneyinde cesedine ulaşılan İsrailli asker Hadar Goldin’in leşi Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla İsrail’e iade edildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından teslim alınan cenaze, kimlik tespiti için Tel Aviv’deki Abu Kabir Adli Tıp Enstitüsü’ne götürüldü.

Hamas, Goldin’in cenazesinin dün öğleden sonra Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’taki Yebna kampında bir tünelden çıkarıldığını açıkladı.
Goldin, 2014 yılında Gazze Şeridi’ndeki bir İsrail saldırısı sırasında yakalanmış ve öldüğü bildirilmişti. İsrailli asker, geçen ay başlayan ateşkes koşulları çerçevesinde İsrail’e iade edilmesi planlanan beş esirden biriydi.

Gündem

Başına 10 milyon dolar ödül koymuşlardı! Şara CENTCOM komutanlarıyla basket oynadı

Dünya

Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!

Dünya

ABD ile aramızda çok fazla sorun var

