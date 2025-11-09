Hamas, bir leşten daha kurtuldu

Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında İsrailli esirlerin leşlerini iade etmeye devam ediyor. Arama çalışmalarının sonuç verdiği bölgede bir İsrailli asker daha bulundu. Gazze Şeridi’nin güneyinde cesedine ulaşılan İsrailli asker Hadar Goldin’in leşi Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla İsrail’e iade edildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından teslim alınan cenaze, kimlik tespiti için Tel Aviv’deki Abu Kabir Adli Tıp Enstitüsü’ne götürüldü.

Hamas, Goldin’in cenazesinin dün öğleden sonra Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’taki Yebna kampında bir tünelden çıkarıldığını açıkladı.

Goldin, 2014 yılında Gazze Şeridi’ndeki bir İsrail saldırısı sırasında yakalanmış ve öldüğü bildirilmişti. İsrailli asker, geçen ay başlayan ateşkes koşulları çerçevesinde İsrail’e iade edilmesi planlanan beş esirden biriydi.