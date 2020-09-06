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Aktüel Hamas ABD'deki aşırı sağcı Boogaloo Bois ile ilişkisi olduğu iddialarını yalanladı
Aktüel

Hamas ABD'deki aşırı sağcı Boogaloo Bois ile ilişkisi olduğu iddialarını yalanladı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 10:31:15 -
Hamas ABD'deki aşırı sağcı Boogaloo Bois ile ilişkisi olduğu iddialarını yalanladı

GAZZE (AA) - Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, ABD'deki hükümet karşıtı aşırı sağcı Boogaloo Bois hareketi veya üyeleri ile ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Filistinli direniş hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın Boogaloo Bois grubu ya da üyelerini tanımadığı belirtilerek ABD hükümetinin bu örgütün üyeleri ile Hamas'ı ilişkilendirme çabaları kınandı.

"Hamas, mücadelesini Filistin'deki İsrail işgaline karşı mücadele ile sınırlayan ve hiçbir devletin iç işlerine karışmayan bir Filistin ulusal kurtuluş hareketidir." vurgusu yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Biz Hamas olarak ABD'deki siyahların çektikleri sıkıntıların ve gördükleri baskının farkındayız ve onlarla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Bir gün onların da bizim de vazgeçilmez haklarımız tanınacaktır."

İsrail'in Haaretz gazetesi dün, ABD makamlarının Boogaloo Bois grubunun iki üyesini Hamas için çalışmakla suçlayarak tutukladığını duyurmuştu.


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