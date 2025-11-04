  • İSTANBUL
Dünya

Hamas, 1 esirin daha cenazesini İsrail'e teslim etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hamas, 1 esirin daha cenazesini İsrail'e teslim etti

Hamas, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda hayatını kaybeden esirlere ait cenazeleri İsrail'e teslim etmeye devam ediyor. Varilan ateşkes anlaşması kapsamında, son olarak 1 esirin daha cenazesi Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e ulaştırıldı.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden esirlerin cenazelerinin teslimi sürecini devam ettiriyor.

 

CENAZE KIZILHAÇ ARACILIĞIYLA TESLİM EDİLDİ

Hamas, son olarak bir esire ait cenazeyi daha Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti. İsrail ordusu, cenazeyi teslim aldığını doğrulayarak, Gazze Şeridi'nden çıkarma işleminin ardından cenazenin kimlik tespiti için Tel Aviv'deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceğini açıkladı.

Daha önce Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin Şucaiye Mahallesi’nde yapılan arama çalışmalarında bir İsrailli askerin cenazesine ulaşıldığını duyurmuştu.

Son teslimatla birlikte, Hamas'ın ateşkes anlaşması çerçevesinde İsrail'e teslim ettiği cenaze sayısı 22'ye yükseldi. Yetkililerin tahminlerine göre, Gazze Şeridi’nde halen 6 esirin daha cenazesinin bulunduğu düşünülüyor.

 

