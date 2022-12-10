Hamaney'in yeğeni Feride'ye 15 yıl hapis cezası

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yeğeni Farideh Moradkhani'ye (Feride Muradhani) 15 yıl hapis cezası verildiği duyuruldu.

Muradhani, İran'ın başkenti Tahran'da eylül ayında 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından darp edilmesinden sonra ölmesi üzerine başlayan protestolara destek verdiği için 23 Kasım'da tutuklanmıştı.

Iran International'ın haberine göre Muradhani'nin avukatı, 15 yıllık cezanın 3 yılının temyiz mahkemesi tarafından da onandığını ifade etti.

"Bu cani rejime destek vermeyi bırakın"

Tutuklandıktan sonra bir video paylaşan Muradhani, dünya liderlerine Tahran ile "tüm bağları kesme" çağrısında bulunmuştu.

Muradhani, "Özgür insanlar, hükümetlerinize bu cani ve çocukları öldüren rejime destek vermeyi bırakmasını söyleyin. Bu rejim, temel aldığı hiçbir dini yükümlülüğü yerine getirmiyor. Gücü ve iktidarı elinde tutmak için hiçbir kuralı dinlemiyor. Özgür ve demokratik ülkeler, İran'daki temsilcilerini sembolik bir jest olarak geri çekmeli ve bu vahşi rejimin temsilcilerini ülkelerinden sürmeli" demişti.

KAYNAK: HABER7