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Dünya İran devlet televizyonu resmen ilan etti: Ali Hamaney’in cenaze programı belli oldu
Dünya

İran devlet televizyonu resmen ilan etti: Ali Hamaney’in cenaze programı belli oldu

Yeniakit Publisher
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İran devlet televizyonu resmen ilan etti: Ali Hamaney’in cenaze programı belli oldu

İran devlet televizyonu, şubat ayında hayatını kaybeden eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenine ilişkin resmi takvimi duyurdu. ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta İran’a yönelik gerçekleştirdiği askeri saldırılarda hayatını kaybeden Hamaney için ilk veda merasimi Temmuz ayının başında yapılacak.

İran devlet televizyonuna göre, eski İran lideri Hamaney’in cenaze törenine ilişkin takvim açıklandı.

Buna göre ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz’da Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde yapılacak.

Ardından 6 Temmuz’da yine Tahran’a ikinci cenaze töreni düzenlenecek.

Daha sonra 7 Temmuz’da Kum’da, 9 Temmuz’da ise Meşhed kentinde tören düzenlenerek cenaze yine Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin içinde kendisi için hazırlanan bir alanda toprağa verilecek.​​​​​​​

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Yorumlar

Kaktüs Sydney

Çok ilginç! Hamaney öleli aylar oldu; neden bekletiyorlar ki bu kadar uzun! Belki de Allah swt Suriye de öldürdükleri musluman çocuk kadın erkek milyonların hesabı adına onun bedenini ibrete alem olsun diye morgda çürütüyor….
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