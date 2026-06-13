İran devlet televizyonu resmen ilan etti: Ali Hamaney’in cenaze programı belli oldu
İran devlet televizyonu, şubat ayında hayatını kaybeden eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenine ilişkin resmi takvimi duyurdu. ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta İran’a yönelik gerçekleştirdiği askeri saldırılarda hayatını kaybeden Hamaney için ilk veda merasimi Temmuz ayının başında yapılacak.
İran devlet televizyonuna göre, eski İran lideri Hamaney’in cenaze törenine ilişkin takvim açıklandı.
Buna göre ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz’da Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde yapılacak.
Ardından 6 Temmuz’da yine Tahran’a ikinci cenaze töreni düzenlenecek.
Daha sonra 7 Temmuz’da Kum’da, 9 Temmuz’da ise Meşhed kentinde tören düzenlenerek cenaze yine Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin içinde kendisi için hazırlanan bir alanda toprağa verilecek.