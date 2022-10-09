Hamaney konuşurken ilginç anlar yaşandı

İran devlet televizyonu, İran Dini Lideri Ali Hamaney’in konuşmasının yayınlandığı esnada hacklendi.

"Ali’nin Adaleti" adlı hacker grubu tarafından siber saldırı gerçekleşmesinin ardından birkaç saniye boyunca ekranda "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganı atılırken, İran Dini Lideri Hamaney’in yüzünün hedef alındığı ve alevler içinde yanan fotoğrafı ve "Yalancı Çoban" yazılı olan görüntüler izletildi.

Protestolarda ölenlerin fotoğrafları yer aldı

Ekranda "Gençliğimizin kanı sizin elinizden damlıyor" yazılı sloganın altında Mahsa Amini ve protestolarda öldürülen üç genç kızın fotoğrafları görüldü.

"Ali’nin Adaleti" hacker grubu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlarımızın isteği üzerine, sözümüzü tuttuk ve İran’ı özgür kılmak için bir şey yaptık. Biz ’Ali’nin Adaleti’ grubu, cesur yurttaşlarımızın yardımıyla TV kanalına saldırdık. Uyanın! Sokaklarda bize katılın, yozlaşmış sistem yıkılana kadar operasyonlarımıza devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınan Mahsa Amini, gözaltı merkezinde baygınlık geçirdikten sonra 16 Eylül’de hastanede hayatını kaybetmişti.

Amini’nin 17 Eylül’de memleketi Kürdistan eyaletine bağlı Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler, ülke geneline yayılmıştı. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.

Protestolarda 41 kişi hayatını kaybetti

İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.