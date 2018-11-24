Hamaney binlerce mahkumun cezasını affetti

İran lideri Ali Hamaney, İran Yargı Erki'nin askeri ve sivil mahkemelerde hüküm giyen bin 86 mahkumun cezasının hafifletilmesi ve affedilmesine yönelik öneriyi kabul etti.

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Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada İran liderinin, Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani'nin askeri ve sivil mahkemeler tarafından hüküm giyen bin 86 mahkumun cezasının hafifletilmesi ve affedilmesi yönündeki önerisini kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada affın, Hazreti Muhammed ve Şii inancına göre 6. imam olan Cafer-i Sadık'ın doğum yıl dönümleri vesilesiyle İran Anayasası'nın 110'uncu maddesinin 11'inci paragrafı uyarınca gerçekleştiği ifade edildi.

İran Yargı Erki Başkanı Laricani, Hamaney'e yazdığı mektupta, gerekli şartlara sahip bin 86 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesini önermişti.